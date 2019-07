A jogosultak fele sem megy az ingyen ebédért

Korábban már hírt adtunk lapunkban arról, hogy idén is ingyen ebédet kapnak a szün­időben a halmozottan hátrányos helyzetű családban élő diákok, sőt, van olyan község és város, ahol önkormányzati forrás segítségével a rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülők is díjmentesen vihetnek haza ebédet hétköznapokon.



Megyei körképet készítettünk akkor arról, mekkora érdeklődés övezi a programot. A megkérdezett települések legtöbbjétől olyan adatot kaptunk, hogy a jogosultak fele sem használja ki a lehetőséget. Makón például 295 gyermek jogosult, a felmérések szerint hetente 130-140 fő viszi el ételhordóban az ebédet, míg Ruzsán a 33 gyermekből csupán 16 kérte az ételt, de Szegeden sem él mindenki a támogatással.



Utánajártunk, mi az oka annak, hogy ilyen alacsony az érdeklődés. A megyeszékhelyen a városvezetés beszámolója szerint jelenleg 1072 gyermek jogosult, eddig 315-en kérték, de augusztus 30-ig bármikor lehet még igényelni. Az önkormányzat tapasztalatai szerint a leggyak­rab­ban azért nem kérik az ebédet, mert a különféle táborok jól lefedik ezt az időszakot, ezért erre az étkeztetési lehetőségre már nem tartanak igényt.



Horváth Tünde pszichológus szerint kamaszkorban sok gyereket foglalkoztat az a kérdés, hogy ki láthatja meg a menzára menet az ingyen ebédért. Fenntartásuk van a fiataloknak a szociális támogatásokkal szemben, mert úgy tűnhet, ők csak így tudnak megélni családjukkal, ezt pedig nehezen fogadják el. Mindemellett az is közrejátszik, hogy a szünidőben nem szívesen mennek az iskola felé a diákok, a szülők pedig munkahelyi elfoglaltságuk miatt nem mennek az ebédért, de a kiszolgáltatottság érzete bennük is ott lehet – jegyezte meg a szakember