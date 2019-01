A ˝karácsony vége˝ tábla - fotó

Fenyőfa, különleges talppal.

Valahogy idekerült, mint Nagy Zoárd, a lépkedő fenyőfa Lázár Ervin meséjében, A Négyszögletű Kerek Erdőben. Most pedig, mint egy tábla, megállítja a járókelőt: tessék átgondolni, hogyan telt a karácsony, jutott-e elég idő pihenésre, elkerülte-e a családot a vírus. Elég ünnepi volt ez az ünnep? Ha nem, mi hiányzott belőle, ami máskor megvolt?Egyáltalán: volt-e otthon ilyen, igazi karácsonyfa? Tényleg nem akarta, hogy miatta is elpusztuljon egy növény, és inkább műfenyőt díszített a gyerekekkel? Tényleg tudja, hogyan árt a legkevésbé a természetnek, miközben örömet szerez a családjának? Fenyőt nem vesz ilyenkor, de máskor vágott virágot igen? Az nem pusztul el ugyanúgy, mint a fenyő? Egy élet értékét ki lehet fejezni pénzben? A kínai műfenyőgyártókat akarja-e támogatni, vagy a hazai fenyőfatermesztőket?Ezen most megint lehet gondolkodni, mint tavaly, majdnem egy évig.