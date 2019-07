A kecskeméti főiskolától a kamarán át a szegedi mérnöki karig, három gyerek, hat diploma

Kirizs Tibor: Ezt hozta az élet. FOTÓ: KUKLIS ISTVÁN

– Tiszalökön végeztem gimnáziumban, a reáltárgyakat szerettem, matekot, fizikát és ami akkoriban még újdonság volt, számítástechnikát. Érettségi után két évig számítástechnikai műszerésznek tanultam, majd következett a kecskemé­­ti főiskola, a GAMF, ahol gé­­pész­mérnökként végeztem, műanyag-technológus lettem – megy végig az első diplomájáig vezető úton Kirizs Tibor, az Értő Kft. ügyvezetője, aki nemrégiben Szolgáltatásért Díjat kapott a megyei kamarától.Utána maradt még három év­­re Kecskeméten a műszaki menedzserképzésre, ami akkor országosan újdonság volt. Ez idő alatt párhuzamosan még plusz két diplomát szerzett, mi­­­nőségügyi szakmérnök lett és műszaki tanár. Ez volt 1996-ban, utána másfél évet dolgozott Szolnokon tanácsadóként és szervezetfejlesztőként, vé­­gül ezen a területen maradt meg, amihez illeszkedett a pályázatírás.– 1999 óta vagyok vállalko­­zó, akkoriban a munka miatt kerültem Szegedre, és volt egy komoly helyi ismeretséggel ren­­delkező üzlettársam, jellem­zően ajánlások útján találtak ránk a megbízások – mesél sze­­gedi belépőjéről. Hamar kapcsolatban került a kamarával, 2004-től dolgoztak együtt. 2009-ben alakult meg a kamara tanácsadói hálózata, és akkor a pályázatírás és a szervezetfejlesztés területe hozzá került.A szervezetfejlesztést nemcsak tanítja, otthon is gyakorolja. 2000-ben nősült, három gyermeke van – ahogy fogalmaz –, megtették, amit megkövetelt a haza. Fiú, lány, fiú, Keve 16, Kincső 14, Kesző 12 éves. Megtudjuk, a Keszőről so­­kan azt gondolják, hogy lány, pedig ősmagyar fiúnév. A legnagyobb a Radnótiba jár spanyol szakra, a lányt most vették fel az SZTE gyakorlógimnáziumba, ősszel kezdi a biológia, kémia és fizika szakot.Kirizs Tibor foglalkozik még minőség- és környezetirányítással, de olyan területekkel is, amit nem sokan csinálnak a régióban – ezek a munkaegészség-irányítási, informá­cióbiztonság-irányítási és ener­­giairányítási rendszerek. 2013-ban szerzett még egy épü­letenergetikai szakmérnö­­ki diplomát a Budapesti Mű­­szaki Egyetemen, és a múlt hé­­ten fejezte be Debrecenben a munka- tűz-, egészség- és környezetvédelmi szakmérnö­­ki képzést, ez lett a sorban a ha­­todik diplomája.– Van, aki hisz az életfogy­tig tartó tanulásban, én úgy fogalmazok, ezt hozta az élet. A kamarai díjat azért kaptam, mert sok mindenben segítettem a munkájukat, például a Vál­lal­kozz digitális programban. Ez a projekt 2016 májusában indult, több tájékoztató rendezvény is volt, amin regionális szinten előadóként vettem részt – mondja Kirizs Tibor, aki a kamara szolgáltatói tagozatának osztályelnöke. Emellett ok­­tatóként is részt vesz az SZTE Mérnöki Karának felnőttképzésében, és hosszú évek óta dolgozik együtt számos Csongrád megyei vállalkozással.