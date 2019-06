A sok esőtől kirepedeztek a szemek, drága és kevés is idén a cseresznye

A bőséges eső miatt az idei cseresznyéből sok kirepedt, s egy része meg is rohadt a fán. A múlt héten a szatymazi őszibarack bemutatón is láttunk ilyet, és ott nagyon válogatni kellett kóstolás előtt a gyümölcsöt. Szerdán a Mars téri piacon is folyamatosan szedték ki a ládából a felbukkanó sérült szemeket az árusok, köztük Farkas Andrásné is, akinél a szebb gyümölcs 1200, az olcsóbb 900 forint volt kilónként. – Finom, én magam szedem a létráról meg a fáról, jó, a felső nagyobb ágakat már korábban lefűrészeltük, így megbirkózom vele – lep meg bennünket az őstermelő. A cseresznye ízlik Ábrahámnénak is, aki régóta visszajáró vevője.

Érdekes, hogy a nagycsarnokban a profi és szinte mindent kínáló viszonteladóknál alig volt cseresznye. Drága is, gyorsan romlik, nem éri meg, mondták. A szabad téren már többet találtunk. – Nem emlékszem olyan évre, amikor egy kiló cseresznye ára ilyen széles sávban mozgott – mondja Vass Ilona. A tiszakécskei Vera fajtát áruló asszony hozzátette, kilónként 500-tól ezer forintig kér a termelő a gyümölcsért, náluk most 980 forint állt az árcédulán.



Ennél 20 forinttal volt csak drágább a bordányi Germersdorfi, ezt a régi fajtát emlegeti ropogós cseresznyeként a népnyelv. Korom Attilától megtudtuk, egy ügyes kezű ember csumástól, vagyis piacképesen maximum 10 kiló cseresznyét képes leszedni egy óra alatt, ha úgy tépik és azonnal be is főzik, akkor duplája is lehet a teljesítmény.



Másutt láttunk Germersdorfit 1500 forintért is, de az már tényleg „megszólalt". Ennél drágább cseresznyét nem találtunk, szebbet azonban igen. Az óriás szemű Carment Csorváson szedték, nem is tudott ellenállni neki Szendrei Sándor és felesége, Nagy Viktória. – Loptam egy szemet kóstolóba, utána már nem volt kérdés, hogy vásárolunk ebből a gyönyörű gyümölcsből – mondja az asszony, hozzátéve, idén sajnos drága a cseresznye. – Higgye el, ládánként alig több mint öt sérült szemet kell eldobni, de ez nagyon jó fajta és profi gyümölcsösben érik – mondja az árus, Gergelyné Szöllősi Erika, hozzátéve fólia és jégháló is védi a fákat.

Keretes: Átlag alatti termés.



– A sok eső miatt 10 ezer tonnánál kevesebb cseresznye teremhet Magyarországon, így érezhetően drágább is, mint tavaly – mondta minap a FruitVeb Zöldség-Gyümölcs Terméktanács szakmai igazgatója. Hunyadi István hangsúlyozta, már a virágzásnál lehetett számítani arra, hogy nem lesz olyan jó az idei termés, mint tavaly, de az elmúlt hetek esős időjárása tovább rontotta a helyzetet. A cseresznye ugyanis nagyon érzékeny a sok vízre, felveszi azt, ezért a felülete könnyen repedezik és ilyenkor eladhatatlanná válik. Megtudtuk, általában 10-12 ezer tonna terem évente Magyarországon, az idei mennyiség azonban várhatóan csupán az alsó határ körül lesz. A termelők abban reménykednek, hogy talán a legkésőbb érő cseresznyének találnak majd piacot, erre azonban nincs sok idejük, megfelelő vízutánpótlással ebben a kánikulában gyorsan véget érhet a szezon.