A szomszéd állata mindig büdösebb

Most is van szabály arra, hogyan kell disznót tartani, de 2012 előtt a legtöbb településen szigorúbb előírások voltak. Archív fotó: Schmidt Andrea

Minden önkormányzat maga szabályozhassa az állattartást a területén – ilyen értelmű törvénymódosítási kezdeményezéssel fordult Gyula polgármestere, Görgényi Ernő az Agrárminisztériumhoz. Az üggyel a Magyar Narancs és a Békés Megyei Hírlap is foglalkozott. A békési fürdővárosnak azzal a 2012-es jogszabállyal van gondja, amely kimondta, hogy önkormányzati rendelet nem korlátozhatja a mezőgazdasági haszonállatok tartását. Ezzel a változtatással a kormánynak az volt a célja, hogy ösztönözze a háztáji állattartás terjedését. Bár van törvény, amely előírja, hogyan szabad jószágot tartani, ennél a legtöbb önkormányzat 2012-ig sokkal szigorúbb korlátokat szabott. A gyulai polgármester azt nyilatkozta a beol.hu-nak, ami náluk gond, az lehet máshol is. Nem hiszi, hogy Hévízen vagy Hajdúszoboszlón „örülnének, ha egy apartmanház vagy egy szálloda mellett 8-10 disznót, vagy kecskéket tartanának".Makón is egyre fontosabb bevételi forrás a fürdőturizmus. Érdeklődésünkre, mennyi állattartással kapcsolatos panasz érkezik az önkormányzathoz, a polgármesteri hivatal azt közölte, hogy tavaly 22 ilyen ügyben indítottak eljárást, kutyák és haszonállatok tartásával kapcsolatban. Többnyire a szagra és a nem megfelelő körülményekre panaszkodtak a szomszédok. Az állatorvos azonban általában rendben találta a körülményeket, vagy kisebb szabálytalanságot látott, ami miatt figyelmeztetett. Pénzbírságot nem szabott ki.Hódmezővásárhelyen is ritkán érkezik panasz erre. Ha igen, kivizsgálják – és sok esetben az derül ki, hogy egy szomszéd „fogást keres a másikon". Amikor jogos a panasz, felszólítják az érintettet a szabályok betartására.Múlt héten kedden megkérdeztük az Agrárminisztériumot, mit gondol a gyulai kezdeményezésről. A tárcának a törvény szerint egy hónapja van arra, hogy érdemben reagáljon erre a javaslatra, és ez az idő letelik. A minisztérium sajtószolgálata közölte, mihelyt elkészülnek a válasszal, azonnal küldik.