A szőregi gazdák is megvédik a kenyerüket

Az Európai Bizottság a közelmúltban kijelentette, a Közös Agrárpolitika egy részét a migránsok beilleszkedésére használják fel, így a magyar gazdák jelentős támogatástól esnek el. Ez ellen petíciót indított a napokban a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara és a Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetsége – derült ki a szőregi gazdák szerdai ülésén, ahol a jelenlévők azonnal csatlakoztak a kezdeményezéshez aláírásukkal.– Ezek a tervek veszélyeztetik a magyar gazdák jövedelmét és versenyképességét, valamint a szektorban dolgozó munkavállalók megélhetését. A támogatások átcsoportosítása ellenkezik nemcsak a gazdák, hanem az egész ország érdekeivel. Nem hagyhatjuk, hogy az agrártársadalom rovására menjen a migráció, és hogy még abból a mintegy 70 ezer forintos területalapú támogatásból is elvegyenek – emelte ki Szabó Károly, a körzet falugazdásza.Kiderült, a Fidesz szegedi alapszervezete és a KDNP helyi csoportja is elsőként állt az országban a kezdeményezés mellé. Rózsavölgyi József önkormányzati képviselő hangsúlyozta, az intézkedés által a gazdák támogatásából 20-25 százalékot vonna el az Unió, hektáronként akár 10–25 ezer forint közötti összegtől fosztanák meg a magyarokat. Hozzátette, ez a lakosság számára is káros, hiszen ha a támogatások nincsenek, felemelik az árakat a boltokban, például a kenyérét. Arra kérte a jelenlévőket, hogy védjék meg közösen az országot, a magyar termőföldet és a magyar kenyeret.