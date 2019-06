A Valahol Európábanból a Pinceszínház színpadára állt a gyerekszínész Szügyi Boglárka

Szügyi Boglárka is fellép a Pinceszínház új darabjában. FOTÓ: FRANK YVETTE

Ő egy Vesztergom Andrea-­verssel készült, címe: Kistestvérem született. Azt kérték tőle, hogy tegyen úgy, mintha egy cumit keresne a teremben, mi­­közben szaval. Ez nem lehetett akadály számára, hiszen az iskolai versmondó versenyen is részt vett. Énekelnie is kellett persze. Pötyi dalát vitte, de a rendező, Janik László, mást szeretett volna hallani. Ez se fogott ki rajta, elénekelt egy népdalt.– Mielőtt jelentkeztem, megnéztem a filmet, mikor pedig be­kerültem, a könyvet is elolvastam. A kedvenc részem, mikor Misi az Elefánttal beszélget. Én egyébként Zsuzsit alakítom. Az egyik jelenetben egy verekedés során beárulom azt, aki kezdte, de közben a saját hibám is be­ismerem. Zsuzsi egy őszinte ka­­rakter, kedvelem.A darab zenéjét Varga Bálint szerezte. A dalok is nagyon tetszenek Boginak, kedvence az, amit Ági néni énekel, akit Kálmán Zsófia játszik. A koreográfust, Nemes Rolandot pedig már ismerte, a Valahol Európában darabban álltak együtt színpadon.