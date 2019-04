Amikor itt építkeztek, nem tudták, hogy ennyi embernek lesz autója - füvön, járdán, mindenütt parkolnak a Vértói 7-nél

8-10 autó legalább parkol minden este a Vértói út 7. szám alatti tízemeletesnél, munkaidő után a legrosszabb a helyzet - de van, akinek az autója egész nap a füvön áll. Olvasónk elmondása szerint tíz éve lakik a környéken, azóta ránézésre megduplázódott az autók száma. Van, aki mindig ugyanoda parkol a fűre, meg sem próbál már szabályos parkolóhelyet keresni.

A szegedi panelházas övezetekben nem új keletűek a parkolási problémák. Amikor ezeket a városrészeket megtervezték, nem gondoltak rá, hogy egyszer ennyi embernek lesz autója: Szeged első jelentősebb méretű lakótelepe, az újszegedi Odessza 1960 és 1964 között épült fel, a második építése 1965-ben kezdődött. Mindkét építkezésnél téglablokkos házakkal kezdtek, de ez a módszer nem volt elég "termékeny",. Bár annak idején úgy saccolták, 50 évet bírnak majd a házgyári épületek, ma úgy látja a szakértő, bírnak azok 150-et is, csak a belső szerelvényeket kellene 50 év után cserélni. Több parkolót viszont általában csak zöldövezet rovására nyerhetnénk, és ez az egyébként is poros levegőjű városban nem a legjobb ötlet.Ritka az olyan szerencse, mintTavaly szeptemberben írtuk meg:A lehetőségeket vizsgálni kezdték, részleteket korábbi cikkünkben olvashatnak. Szeretnének valószínűleg a Vértói úton lakók is, csak éppen nincs hol parkolóhelyet létesíteni.Tavaly a szomszédos háznál 4 plusz parkolóhelyet hoztak létre - kellene vagy 40, mondja olvasónk, aki dokumentálta a szabálytalanul, zöldterületen, járdán parkoló autókat a Vértói út 7. körül.Kollégánk is tapasztalta a helyszínen: simán parkolnak oda, ahol fű nő, vagyis nőtt, mielőtt elkezdtek ráállni autóval. Fák, bokrok ültetésével a zöldterületet is óvnák, és talán az autósok sem gázolnának át a növényeken - bár a boltnál például már annyira megadta magát a fű, hogy akár parkolóvá is alakíthatnák azt a részt. Bejelentésére a közterület-felügyelet jelezte, hogy megtette a szükséges intézkedést, és visszatérően ellenőrizni fogják a környéket. Ám ez a parkolási gondokat nem, legfeljebb a szabálytalanságot "oldja meg" egy időre.A Nyitrai utcaiak kérésénél felmerült a közeli Tesco parkoló is mint megoldási lehetőség, ami itt is felmerülhetne, de egyik helyen sem az igazi. Aki például gyerekekkel, felpakolva érkezik haza, az érthető módon szeretne minél közelebb parkolni a lépcsőházhoz, és a nagyáruház parkolóját egyébként is a vásárlóknak tartják fent.