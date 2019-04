Aranyszalag a szegedi paprikának és a balástyai zöldségkeveréknek

Készül a minőségi fűszerpaprika a Rubin Kft. telephelyén. Archív fotó: Frank Yvette

A szőregi központú paprikafeldolgozó cég nagy munkaigényű, kézzel válogatott és csumázott paprikáját hagyományosan szárítják és kíméletesen őrölik. Miután többször is jó eredményt ért el a Magyar Gasztronómiai Egyesület tesztjein, számos neves étterem is keresni kezdte a paprikát. Olyan prémiumtermékről van szó, amit korábban csak 125 grammos kiszerelésben lehetett kapni, de újabban nagyobb adagban is rendelhető.A balástyai család az első budapesti francia étterem ösztönzésére kezdte el termeszteni a minőségi minizöldségeket és -salátákat sok évvel ezelőtt, kizárólag szerves trágya és ásványi sók felhasználásával, tartózkodva a „gyorsítva hajtatástól". Keverékük 15-20-féle levélből áll, összetétele évszakonként változik. Mára több mint 40 helyre szállítanak, köztük neves fővárosi éttermeknek is.A védjegyet a Magyar Gasztronómiai Egyesület alapította 2013-ban. Az a meggyőződés áll mögötte, hogy a kézművesség védelemre szorul, és hogy jó alapanyag nélkül nincs jó konyha. A cél a minőség piacképességének erősítése, az előállítás átláthatósága, ellenőrizhetősége. A termékeket élvonalbeli szakácsok, szakemberek javasolják, a tesztelésben rajtuk kívül az átlagfogyasztó is részt vesz. Az új okleveleket egy sajtógálán adják át május 5-én, ahol régi és új aranyszalagos termékekből főznek a legjobb magyar séfek.