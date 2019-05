Bajszi türelmesen jár s kel a gyerekek mellett: a terápiás kutya híd lehet az emberek között

Szeretik a kutyát simogatni, megtapintani

Bence játékosan tanul és fejlődik. Simogatással jutalmazza Bajszit, amiért olyan jól együtt tudtak működni. Fotó: Kuklis István

A Sündisznó szerepében

Bajszos is boldog, hiszen kiválóan elvégzi a rábízott feladatokat. Fotó: Kuklis István

Bajszos is jóllakik

Hatékony a kutyás terápia



– A csoportban vannak normál fejlődésű, autista spektrumzavarral élő és sajátos nevelési igényű gyermekek is. A kutyás foglalkozásokon nagyon sok és fontos készséget, képességet fejlesztünk. Ilyenek például a kommunikációs készség, a kognitív képességek, téri orientáció, nagymozgás, finommotorika, szociális készségek – mutat rá Náday Erika.



A gyógypedagógiai asszisztens, habilitációs kutyás kiképző, mozgássérültet segítő és személyi segítő kutyás kiképző azt is elmondta: – Szorongó, félős gyerekeknél is rendkívül hatékony a kutyás terápia. A gyerekek megtanulnak együttműködni egymással. Türelmet és empátiát tanulnak. Megtanulják betartani a különböző szabályokat, ami szintén nagyon fontos az óvodában, az iskolában és a való életben is. A terápiás kutya motiváló hatású, szorongáscsökkentő, stresszoldó, és híd az autista gyermek és a többi ember között – fejezi be Erika.

– Bajszinak szólítom. Kicsit nyálas, de attól még adok neki jutifalatot. Az a kedvencem, amikor mondom neki, hogy szégyelld magad, és ő megsimogatja a fejét. Ha úgy csinálok, mintha lőnék rá, eldől. Azért szeretem a legjobban, mert vicces, aranyos, huncut és még sok más dolog – avat be Marci, miért kedveli annyira Bajszit, akivel éppen állatasszisztált fejlesztő foglalkozáson vesz részt.A speciális foglalkozást a szegedi Megálló Közösségi Házban Náday Erika gyógypedagógiai asszisztens vezeti. Kutyájával, Bajszival egy egész órán át lekötötték a gyerekek minden érzékszervét. Bajszi rendkívül motiválta a gyerekeket, akik térültek-fordultak, és közben mindig azon ügyködtek, hogy hozzáérjenek, vagy megsimítsák a kutyát. Pedig volt közöttük olyan kisgyermek, aki korábban rossz tapasztalatokat szerzett.A hatéves Bence anyukája, Gabriella mesél erről nekünk: – Bence mindig is nagyon szerette a kutyákat, de sajnos egyszer megharapta egy. Ebből a szempontból is nagyon jó, hogy járunk erre a foglalkozásra, mert látszik, újra barátságot tudott kötni egy kutyával. Ennek nagyon örülök! Ráadásul Bajszi kiváló motiváció még otthon is. Amikor Bence azt állítja: „anya, ezt nem tudom megcsinálni", emlékeztetem rá, hogy gondoljon bele, Bajszi mennyi mindent meg tud csinálni. Ha ő képes rá, Bence is az lesz. Bevált – meséli az édesanya, aki azt is hozzáteszi: – Nagyon jól lefárad itt a kisfiam, mert amellett, hogy mozognak, figyelnie is kell a feladatokra. Neki pedig pont arra van szüksége, hogy játékkal és mókával fejlődjön a koncentrációja.„Akkor most sünik lesztek, és ha Bajszos ugatással szól nektek, gömbölyödjetek össze! Ő pedig majd elsétál köztetek, megszaglász, hozzád ér..." – biztatja az óvodás és kisiskolás korú gyerekeket Náday Erika. Ehhez a játékhoz a gyerekeknek a szemükkel és a fülükkel is figyelniük kell. Nagyon élvezték a tüskéshátú szerepét. Csakúgy, mint a kacagó erdő nevű játékot, ahol mindenkinek megvolt a feladata – valaki fát alakított, valakinek bekötötték a szemét, és Bajszi vezetésére bízta magát, és valaki irányította őket. Sok készség és képesség fejlesztése mellett a kicsik bizalmát is növelte a kutya és a pajtások iránt ez a játék.– Szegény kutya leesik a székről. Közelebbről kérjétek a pacsit! – figyelmezteti Erika a gyerekeket, mert saját kezükből jutalmazzák Bajszost, miután mondtak egy déligyümölcsöt. Minden játék azzal zárul, hogy Bajszos is boldog, hiszen ő is kiválóan elvégzi a rábízott feladatokat. – Szeretném, ha Lotti könnyebben beilleszkedne a gyerekek közé, ezt a képességét is tornáztatják itt. Negyedik alkalommal jöttünk, és már most látom a fejlődést. Szerintem fontos a gyerekeknek megtanulni, hogy nyugodtan menjünk oda a másikhoz, várjuk meg egymást – szóval Bajszi egymás iránti türelemre is tanít – érvel Lotti anyukája, Noémi. Elárulja, nem utolsósorban a gyerekek itt kiélhetik az állatok iránti szeretetüket és a simogatást.