Bezárt a pékség, de álom marad a Stühmer - ügyfélszolgálat is lehet a helyén

Patinás kávézó, több pékség után akár egy mobilszolgáltató ügyfélszolgálata is költözhet az egykor a Stühmernek helyet adó épületbe. Fotó: Kuklis István

– Úgy indult ez az egész, hogy szokás szerint kaptam régi családi fotókat, és köztük volt három olyan, ami a régi Stühmer belsejét és személyzetét mutatta. Feltettem a Szegedi Emlékkereső elnevezésű oldalra, és elkezdtek ömleni a hozzászólások, nosztalgiáztak az emberek, előjöttek a régi sztorik, mindenki leírta a régi élményeit – kezdte Farkas Árpád, a Facebook-csoport adminisztrátora, akiről már többször írtunk lapunkban (2017. április 6.: Harmincezren a szegedi emlékek nyomában , 2017. szeptember 20.: A Tóth Péter-palotáért tüntettek Szegeden ). A régi Stühmer helyén működő pékség másfél hónapja zárt be.– A szegediek számára a Stühmer olyan, mint a „lófara" és a Bruckner. Szerintem az elnevezések maradnak száz év múlva is, mert mi így ismerjük ezeket az épületeket. Ha valaki Szegedre jön, és azt mondjuk neki, megyek a Brucknerba, fogalma sincs, hogy miről beszélünk, de a szegediek tudni fogják, hogy az Anna-kúti vasedényről van szó. A Stühmer is egy ilyen ikonikus hely. Amikor bementél, egyedi, sajátos illatok fogadtak, kimérve árulták a bonbonokat, helyben pörkölték a kávét. Szóval egy nagyon jó kis hely volt. Aztán jöttek-mentek a tulajdonosok, bérlők, de most üresen áll – folytatta a szegedi városvédő. Mi is megírtuk , hogy a Széchenyi tér és a Kárász utca sarkán álló üzlet a Kerek Perec Kft. felszámolása után is változatlan profillal üzemelt tovább egészen mostanáig.Farkas Árpád a bejegyzéshez fűzött hozzászólásoktól fellelkesülve fogta magát, és írt egy e-mailt a ma is létező cégnek. – Gondoltam, mi lenne, ha ismét Stühmer lenne a Stühmer. Megírtam nekik, hogy 30 éves vendéglátós tapasztalattal úgy látom, hogy az az üzlethelyiség egy aranybánya lehetne, mert a város kiemelt, központi helye, az összes fesztivált itt rendezik meg. Mit ad isten, alig telik el fél óra, válaszoltak, hogy lehet, hogy érdekelné őket – magyarázta Farkas, akinek lehűtötte kezdeti lelkesedését a Heves megyei, maklári központú cég következő levele, amelyben azt írták, a munkaerőhiány nem kedvez a boltnyitásnak.Az Ingatlankezelő és Vagyongazdálkodó Zrt. (IKV) kezelésében lévő önkormányzati ingatlan bérlője egy 2009-ben alapított éttermi, mozgó vendéglátással foglalkozó cég. Megtudtuk, a bérlő albérletbe akarja adni az üzletet, amire több érdeklődő is jelentkezett, köztük az egyik mobilszolgáltató, amelyik a belvárosi ügyfélszolgálatát költöztetné az egykori Stühmernek helyet adó sarki épületbe. Erdősi Róbert, a cég ügyvezetője üzleti titokra hivatkozva érdeklődésünkre mindössze annyit mondott, folyamatban lévő tárgyalásokról van szó, ezért nem kíván nyilatkozni, de, mint fogalmazott, szeretné, ha biztos kezekbe kerülne az üzlet.