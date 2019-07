Botka bizalmasa Nemesi Pált választotta

Fotó: Facebook

Kétezer óta érdekel a politika, szeretem a politikai kommunikációt, amivel egy időben szegedi MSZP kommunikációs vezetőjeként hivatásszerűen foglalkoztam is, de ennek két év alatt vége is lett. Már a korábbi választásokkor is többen próbáltak meggyőzni, hogy induljak el, mert rengetegen elégedetlenek Botka Lászlóval, de végül csak idén döntöttem a tényleges indulás mellett. A célom pedig egyértelmű: segíteni Szegedet, mert a városban szerintem két év múlva komoly gondok lehetnek, és most nem csak a gazdaságra gondolok. Rosszkedvűek most itt az emberek. Ezen is nagyon kellene változtatni. Visszalépni pedig azért léptem vissza, hogy Nemesi Pálnak minél nagyobb esélye legyen a győzelemre. Sokat gondolkozunk azon, hogyan tudnánk a városon segíteni, és szerintem most ez volt a legjobb lépés.Konkrét esetet nem mondanék. Az egész folyamattal voltak ott gondok. Azt tudni kell, hogy a jelenlegi polgármester egy olyan figura, aki csak magában, vagy még magában sem bízik. Botka László ezért olyanokkal veszi körül magát, akik szerinte az ő szintje alatt vannak. Ha azt érzi, hogy valaki „felnő hozzá" azonnal lép. Ha valaki túl jól csinált dolgokat, azt sem szerette Botka László. Ráadásul egy idő után megjelentek ott olyan emberek, akikről korábban nem is hallottunk, és finoman jelezték is, hogy jobb lenne ha abbahagynám amit csinálok. Ahol pedig nem kérik a segítségemet, miért segítsek?Azt, hogy közösen tényleg rendbe tudjuk tenni Szegedet. A város gazdasági problémáit is kezelni kell,az egyik legfontosabb cél pedig az, hogy itthon tartsuk és visszacsábítsuk a fiatalokat, akik ezért, vagy azért de elhagyták a várost. És azt sem szabad elfelejteni, hogy egy akkor város mindenkori vezetőjének jóban kell lenni a mindenkori kormányzattal, mindegy hogy az épp milyen színű. Ez gazdasági szempontból is nagyon fontos.Nagyon szeretnék ott lenni mellette, közvetlenül segíteni a napi munkáját. Meggyőződésem, hogy közösen nyerni tudunk, és a kapcsolatrendszerünkkel elindulhatunk közös ügyek mentén egy végre tényleg sikeres Szeged felé.