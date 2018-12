Csákányival és Gálvölgyivel kezdi a jövő évet a MASZK

Olyan előadásokat hoznak el Szegedre a HétFü programsorozat részeként, amelyekre Pesten is nehéz jegyet kapni. Január 21-én Pintér Béla és Társulata jön a városba: este 7-kor várnak minden érdeklődőt a kisszínházba a Fácántánc című produkcióra, a Kossuth-díjas Csákányi Eszter főszereplésével. Az alkotók igazgató-drámaként definiálták a darabot, alulnézetből játszott shakespeare-i királydrámaként. A történet egy nevelőintézetben játszódik, ahol cipőket varrnak a „gyerekek". Fanyar humorral, képtelen helyzeteken keresztül sötét képet alkot a produkció hazánkról, ahol hiába törekszünk nyugat felé, helyünk nem találva mégis kelet felé orientálódunk. Ebben a fácántáncban részt vesz még Thuróczy Szabolcs, Stefanovics Angéla, Friedenthal Zoltán, Tokai Andrea, Szakács Zsuzsa, Szabó Zoltán és az író-rendező Pintér Béla is.



A másik darab, A hullaégető február 11-én érkezik, a Vaskakas Bábszínház és az Orlai Produkciós Iroda előadása Gálvölgyi János főszereplésével. Ő alakítja Karel Kopfrkinglt, a krematóriumi dolgozót, aki igazi mintapéldánya a kispolgároknak. 1938-ban játszódik mindez, amikor a nejét és gyerekeit rajongásig imádó férfiból egyszer csak álszent szörnyeteg lesz. Az előadás az erős szöveg mellett látványos vizuális elemekkel dolgozik. Gálvölgyi korábban már játszotta ezt a szerepet, igaz, csak szinkronszínészként. Most a színpadon, teljes valójában láthatják Schruff Milán, Szúkenyik Tamás, Ujvári Janka, Ragán Edit, Gergely Rozália és Bora Levente társaságában. A darabot Pelsőczy Réka rendezte.