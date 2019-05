Családi napot tartott a Teddy Maci Kórház - galéria

– Rendszeresen járunk óvodákba, ahol az a cél, hogy a gyerekek megismerjék az orvosi eszközöket, gépeket, ne féljenek a szuritól. Reméljük ők a jövőben gyakrabban járnak majd szűrővizsgálatokra – mondta Kreschka Júlia , a Teddy Maci Kórház koordinátora, az általános orvostudományi kar negyedéves hallgatója. A Szegedi Orvostanhallgatók Egyesülete szombaton az SZTE József Attila Tanulmányi és Információs Központban rendezte meg a hagyományos Teddy Maci Kórház Családi Napot, amelyen a gyerekek és szüleik tizenegy állomáson ismerkedhettek meg az orvosok munkájával.A gyerekek találkozhattak a Teddy Maci Kórház műtőjével, röntgenével és házi orvosi rendelőjével, de nem maradt el a kifestőzés, rajzolás, valamint az interaktív foglalkozás. A felnőttek különböző egészségügyi méréseken vehettek részt, információkat kaphattak egészségi állapotukról.A legnépszerűbb állomás, mint mindig a műtő volt. Egy felnyitható és belső szervekkel ellátott plüss maci és Horák Franciska , hatodéves orvostanhallgató segítségével a kifli útját követték végig a gyerekek a medvében. A tízéves Marjanucz Bence és öccse, az ötéves Milán lelkesen állt neki a műtétének. Bence az altató injekciónál kijelentette, hogy neki ellensége a szuri, ami nem csoda, korábban a kezét törte és sérvműtéten is átesett, nem volt idegen számára a műtő világa. Öccse rácsodálkozott a medve belső szerveire, a vesét és a húgyhólyagot vizsgálva kijelentette, hogy az pisicső és olyan neki is van.Egy másik asztalnál a helyes táplálkozással ismerkedtek kicsik és nagyok. A második osztályos Szűcs Kristóf, aki decemberben lesz 9 éves keresztrejtvényt töltött ki. A négybetűs folyónkat is tudta, mert mint elmondta, nagypapája Baján. Kristóf azt mondta, minden állomás izgalmas volt, a keresztrejtvény megoldása pedig az volt, hogy fogyassz naponta zöldséget és gyümölcsöt.A szervezők a felnőttekre is gondoltak, akik az emlő és here önvizsgálatát sajátíthatták el. A Csongrád Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi és Élelmiszerlánc-biztonsági Főosztály Népegészségügyi és Járványügyi Osztályának egészségfejlesztője, Tóth Erika pedig az egészséges táplálkozásról beszélt, és testtömeg-indexet mért.