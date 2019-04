Csütörtöktől ismét lehet mozizni a Belvárosiban

A mozi felújítási munkálatainak átütemezése miatt azonban átmenetileg a Csőke József termet is be kellett zárni. Február 19-től Újszegeden, a Délvidék Házban vetítettek filmeket. Jó hír a szegedieknek, hogy jövő héten újra kinyit a Csőke-terem. Április 4-től az újszegedi játszóhelyen kívül a belvárosban is várják a filmek szerelmeseit.