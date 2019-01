Egy ár, két luxus lakás! Ilyen egy 63 milliós, szegedi szépség, teljes berendezéssel!

De azért mindig akad még olyan, amin meglepődünk. Bár a most következő, eladó szegedi lakás képei látványtervek, a hirdető szerint mindaz, amit látunk, benne van az árban. Bónusz “falat", hogy az egyik fürdőszobából a Dóm, a másikból pedig a zsinagóga látható! Gusztusos képek, érdekes befektetés “BEFEKTETŐK FIGYELEM! Eladó luxus lakás a belvárosban a Gyertyámos utcában. Az ingatlan 2 külön bejáratú (külön mérőegységgel) lakásokká van kialakítva. Egy 70 m2-es teljes luxusban megálmodott 2 szobás, amerikai konyhás+nappalis lakás, illetve egy 30 m2-es luxusgarzon.A 70 m2-esben mindkét szobához külön fürdőszoba tartozik. Ráadásul úgy vannak kialakítva, hogy az egyik fürdőszobából a Dóm látható, a másikból pedig a zsinagóga. Fűtése gázcirkó és padlófűtés. A látványterveken látható berendezést is tartalmazza az ár.A 30 m2-es luxusgarzonban egy elválasztott hálófülke és egy amerikai konyhás nappali kapott helyet. A berendezés itt is az árban benne van.Mindkét lakás egyaránt exluzív megjelenést fog kapni prémium gépekkel és használati tárgyakkal. Jelenleg szerkezetkész állapotban van, várható befejezés tavaszra. Szuper lehetőség akár befektetésre, de akár családnak is, hisz a gyermekének nem csak saját szobája, hanem saját lakása lehet."További képek az eladó, szegedi luxus lakásokról az ingatlanbazar.hu oldalán!