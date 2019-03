Élénk déli széllel vasárnap érkezik a tavaszias 22 fok - Felhős lesz a nemzeti ünnep

– Az elmúlt időszak időjárásához hasonlóan folytatódik a változékony idő a hosszú hétvégén is. Ez azt jelenti, hogy nemzeti ünnepünkön, pénteken nemcsak Szeged környékén, de az ország nagyobb részén felhős időre számítunk, emellett átmenetileg két-három órára kisüt a nap. Ha lesz csapadék, annak mennyisége minimális, elázni nem fognak az ünneplők, de rövid ideig tartó szemerkélő eső benne van a pakliban, és élénk légmozgás várható – magyarázta Tóth Tamás meteorológus, a Szegedi Magaslégköri Obszervatórium munkatársa.



A szakember hozzátette, pénteken 13 fokig emelkedik a hőmérséklet. Szombaton erősen felhős lesz az ég, a tavasz vasárnapra robban be élénk déli széllel, szombatról vasárnapra ugrik meg jelentősen a hőmérséklet, 14-ről 22 fokra.



Hat éve, a 2013. márciusi rendkívüli időjárás során március 14-én délután hirtelen jött lehűlés, havazás és viharos szél miatt veszélyhelyzet alakult ki Magyarországon, sok települést nem lehetett megközelíteni. Akadozott a vasúti közlekedés és az áramszolgáltatás is. Több ezren rekedtek az utakon. A külső helyszínekre tervezett állami ünnepségek és pártrendezvények elmaradtak.



A dél-alföldi időjárás-kedvelők Facebook-csoport gyűjtése alapján az 1951–2018 közötti időszak szélsőségeit vizsgálva kiderült, hogy a legmelegebbet a hónap utolsó napján mérték: 1989-ben 26,7 fokig melegedett a levegő. A leghidegebb pedig egy éve volt, március elsején mínusz 19,6 fokig csökkent a hőmérséklet.