Esélyegyenlőségi gálaműsort tartottak az Agórában- Fotók

Sajátos nevelési igényű fiatalok, kerekesszékesek, látássérültek és értelmi fogyatékosok is felléptek verssel, énekkel és tánccal azon a hagyományteremtési szándékkal megrendezett Esélyegyenlőségi gálaműsoron, melyet tegnap tartottak a Szent-Györgyi Albert Agórában.A program célja az volt, hogy megmutassák, kitartással és szorgalommal a sérült emberek is képesek nagy eredményeket elérni. A rendezvényen a Kreatív Formák Alapítvány kiállítását is meg lehetett tekinteni, mely olyan művészeket vonultatott fel, akik vakon vagy látássérültként alkottak maradandót.