Evezőkre vésik a mártírok nevét

Három nap alatt készül el a csónak az evezőkkel. Fotó: Török János

Május 18-án avatják fel a mártír cserkészek emlékművét a szegedi Nemzeti Emlékkertben (Földmíves utca 13.). A katonai főtörvényszék 1951- ben „a demokratikus államrend megdöntésére irányuló szervezkedés" vádjával tizenegy szegedi fiatalt ítélt el, akik a cserkészmozgalom betiltása után is megtartották foglalkozásaikat. Molnár Dénest kivégezték, míg Sahin Tóth Zoltán 10, Jávori Béla 14, Börcsök József 10, Szilágyi János 5, Dobó István 8 év börtönbüntetést kapott. Guzi Zoltánt 3 év fogházra, Kószó Dezsőt és Jójárt Sándort 4-4 év, Csonka Ferencet és Bakacsi Károlyt 3-3 év börtönre ítélték. A cserkészcsapatnak tagja volt az akkor még fiatalkorú Szilágyi Árpád is, a Nemzeti Emlékkert tulajdonosa. Az ő ötletei alapján három fafaragó dolgozik a tölgyfa emlékművön, mint egy alkotótáborban. Nick Ferenc, aki a Falvak Kultúrájáért Alapítvány elnöke, Farcádi Sándor Levente és Szalai Norbert egy régi tiszai halászcsónakot farag, amely úgy fog állni, mint egy fejfa.– Az evezőket, amelyek lapjára rávéssük a fiúk neveit, úgy rögzítjük, mintha versenyen, célba éréskor, az utolsó húzás után tennék le. A lendület viszi tovább őket – magyarázta Nick Ferenc. Három nap alatt készül el az emlékmű farésze. Egy horgonyt is belekomponálnak, amelyen egy nagy cserkészjelvény lesz, bronzból, Barta András szobrászművész munkája.Az emlékmű elkészítését segíti Dobrotka Pál, a Nemzeti Értékek Könyvkiadó vezetője, Sándor Tivadar, az aradi Szent Gizella-templom plébánosa is nagyobb összeggel járult hozzá – a magánvagyonából.