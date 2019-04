Falun is van munka

– Két éve dolgozom itt, helyben, korábban az építőiparban tevékenykedtem, ám amellett nem tudtam otthon segíteni a kislányom ellátásában, így jól jött ez a lehetőség – mesélte Szűcs Tamás, aki az egyik tiszaszigeti szociális szövetkezetnél dolgozik már két éve. A Vega-Boxes Csomagoló és Szolgáltató Szociális Szövetkezet üvegházi és kertészeti ágazatban tevékenykedik, Tamás testvérével együtt paprikát válogat itt. A cég több üvegházban termel fehérpaprikát.Pár éve egy pályázatnak köszönhetően speciális válogatóberendezést szereztek be, munkát teremtve ezzel a településen. A szociális szövetkezetek a hátrányos helyzetűek, különösen a közfoglalkoztatásból élők és tartós álláskeresők visszatérését segítik a munkaerőpiacra.– Négy szociális szövetkezetet alapítottunk bő két éve, ezek tagja az önkormányzat is. Alulról jövő kezdeményezések voltak ezek, mi pedig támogattuk, hiszen 28 tiszaszigeti családnak nyújtanak biztos megélhetést – magyarázta Ferenczi Ferenc polgármester.Az Ószentiván Turisztikai Szociális Szövetkezet közösségi szálláshelyet működtet, épületeket takarít és a közétkeztetésben dolgozik. Ettől a tanévtől vette át az iskolai és óvodai étkeztetést, és időseknek is főz. Ladóné Egyed Ildikó korábban is konyhán dolgozott. Két iskolás gyermeke van, így fontos volt neki a munkakeresésnél, hogy ne kelljen sokat utaznia.– Egy éve dolgozom itt, nagyon örültem a lehetőségnek. Ráadásul a munka mellett szakmát is tanulhatok, szakács leszek – mondta Ildikó, miközben szorgosan járt a keze, az aznapi menüt készítette. Ildikó és Tamás is megerősítette, helyi viszonylatban jól keresnek, és nem kell messzire utazniuk azért, hogy dolgozhassanak.A másik két szövetkezet telephelye ugyan nem a településen van, ám ezek is nagyrészt szigetieket alkalmaznak. Gárgyán Antal munkanélküli volt, most az építőiparban tevékenykedő szociális szövetkezet munkavállalója. Mindennap jönnek érte, és viszik az adott építkezésre. A negyedik cég paprikafeldolgozással foglalkozik, hét embernek biztosít munkalehetőséget.