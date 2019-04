Folytatódik a terrorizmus finanszírozásával vádolt kurd pár pere - Májusban lehet ítélet az ügyben

Iratismertetéssel folytatódott a Szegedi Törvényszéken szerdán a terrorizmus finanszírozása miatt bíróság elé állított kurd házaspár pere. A bevándorlási hivatal korábbi, a menekültválság alatt készült jegyzőkönyveiből kiderült, hogy a megvádolt házaspáron kívül még tíz olyan ember volt a röszkei vagy a tompai tranzitzónában, akik beismerték, hogy tagjai voltak vagy jelenleg is tagjai a terrorszervezetként nyilvántartott Kurd Munkáspártnak (PKK). Egy iraki férfi azt mondta, hogy ő erőszakkal került a szervezetbe: az apja adta el pénzért, még 1996-ban. 2001-ben szökött meg. Az iraki Kurdisztánig jutott, ahol a pesmergák (a Pesmerga Iraki Kurdisztán hadserege) katonáskodásra akarták kényszeríteni, és amikor ellentmondott, börtönbe zárták.Vallomása azonban legalábbis érdekes volt. Már az is furcsa volt, hogy Muhamed Alinak nevezte magát. Amikor pedig a bevándorlási hivatal munkatársa arról kérdezte, hogy tudja-e a pesmerga vezér nevét, azt mondta, hogy Aziz Waisinek hívták. A szerdai tárgyaláson derült ki, hogy valószínűleg nem mondott igazat, mert Aziz Waisi egy híres, iráni születésű zenész.A jegyzőkönyvekből az is kiderült, hogy a tíz ember közül egyik ellen sem indult büntetőeljárás. Volt, akit kitoloncoltak, de olyanok is, akik nyílt menekülttáborba kerültek, ahonnan már másnap elmentek, és valószínűleg Nyugat-Európába mentek tovább.A vádirat szerint a bíróság elé állított férfi 2009-ben csatlakozott Törökországban a Kurd Munkáspárthoz. Irakban katonai kiképzést kapott, és 2010 és 2014 között fegyveres szolgálatot is teljesített, de harcokban nem vett részt. Az iráni születésű, de kurd nemzetiségű nőt 2010-ben kereste meg és szervezte be a Kurd Munkáspárt. Menekültnek álcázva átvitték Irakba, ahol ő is katonai kiképzésben részesült, de a férfihoz hasonlóan nem harcolt.Májusban hozhatnak ítéltet az ügyükben.