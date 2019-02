György Tamás 4,5 milliós adománya segített - Sportpályával gazdagodik a sándorfalvi óvoda

Sikeresen pályázott a sándorfalvi önkormányzat az Ovi-Sport Közhasznú Alapítvány Nemzeti Ovi-Sport Programjában: 21 millió forintból egy multifunkcionális sportpálya épülhet, és a hozzá tartozó eszközöket is megnyerték.Gajdosné Pataki Zsuzsanna polgármester elmondta, még tavaly áprilisban tárgyalt arról a város képviselő-testülete, hogy megpályázza a Sándorfalvi Pipacs Óvodának a pályát. A testületnek 4 millió 500 ezer forint önerőt kellett biztosítania a fejlesztéshez. Ezt az összeget a sándorfalvi származású György Tamás, a Hungast Csoport tulajdonosa ajánlotta fel. A Hungast az ország piacvezető közétkeztetője. György Tamás, aki nagy hangsúlyt fektet a társadalmi szerepvállalásra, azt mondta, a támogatáskor fontos szempont volt számára az esélyegyenlőség, az, hogy a vidéki gyerekek számára is elérhető legyen a megfelelő, modern sportpálya.– A hozzájárulásnak és a pályázati forrásnak köszönhetően így az önkormányzatnak egy forintjába se kerül a beruházás – tette hozzá a polgármester.A pálya 6×12 méteres, műfüves, amelyet körben hetvenöt centiméteres esésvédő műanyag palánk határol. Az egész pálya „fedett", három méter magas a tartószerkezete, amelyen oldalt és fent is labdafogó háló van. A pályán mindenféle labdajátékot, ügyességi játékokat lehet játszani, de mozgáskoordinációs feladatokat is lehet gyakorolni majd az ovisokkal. A pályához sporteszközöket is nyertek: labdákat, bójákat, karikákat, műanyag gátakat és rudakat, szivacsokat. A tervek szerint a pálya június 30-ig készül el a Sándorfalvi Pipacs Óvodában. Az intézmény egy mászófallal is gazdagodott a közelmúltban, amely az intézmény egyesületének bevétele mellett a szülők támogatásából készült el. A 870 ezer forintos készségfejlesztő játék árának több mint felét a szülők adták össze.