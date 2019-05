Ha büdös a csapvíz, tudják, hová kell menni kannával

" Ha futok, vagy ha kerékpárral jövök, ez szokott lenni a frissítőpontom."

A csapvíz szaga változó, az ásványvízből pedig egyre több fogy. A Nielsen piackutató cég felmérése szerint tavaly az első négy hónapban csak az egyik hazai ásványvízcég 2,7 millió literrel több palackot adott el, mint egy éve. Ez a cég ebben a hónapban várhatóan 50 százalékkal több vizet fog eladni, mint tavaly májusban.A közösségi oldalon feltett kérdésre – mit isznak, ha büdös a csapvíz – fél nap alatt harmincan válaszoltak. Az alkoholfélék mellett ketten szódát említettek, a legtöbben bolti ásványvizet. A hozzászólók abszurdnak tartják, hogy ivóvízért fizetnek, és aztán külön megveszik, ami szerintük tényleg iható.Más szerint a tojásszag még nem jelenti azt, hogy a víz maga rossz, aki pedig ásványvizet vesz, az a műanyag szeméthegy növekedéséhez járul hozzá.Van olyan lehetőség is, hogy az ember ásványvíz-minőségű innivalóhoz jut, ingyen, némi fáradsággal. Egy olvasónk 25 éve szegedi Anna-vizet iszik. 5 másfél literes flakonnal jár a kútra, ez egy hétig elég. Vanforgalmuk az artézi kutaknak is.„Egészségedre a víz! Kérjük, ne szemetelj!" – olvasható a Hódmezővásárhelyhez tartozó Kopáncs pozitív kútja melletti korlát tábláján. Csütörtökön délben odaérkezésünk után tíz percet kellett csak várni, hogy megérkezzen az első szomjas ember.– Ha futok, vagy ha kerékpárral jövök, ez szokott lenni a frissítőpontom – mondta Buzás Bálint, Vásárhelyre menet.– Rendszeresen ide járunk vízért. Nekem korábban gondom volt a gyomorsavammal, gyógyszert is szedtem emiatt. Most nem kell szedni – mondta az algyői Benkő József nyugdíjas buszsofőr, aki feleségével jött, flakonokat hozott.– 8 darab két és fél literest hozok, ez több mint egy hétig elég. Most Vásárhelyen voltunk, temetőben, útba esett. De csak úgy is eljövök ezért a vízért.