Hamarosan legális lehet a strandolás a Laposon, és eltűnhet a szemétemlékmű is

Tegnap adtunk hírt a szemétemlékműről, ami a Laposon épült fel kuka híján. Amikor kérdezősködni kezdtünk, hogyan lehetne megoldani a szeméthelyzetet, azt az információt kaptuk: bár jelenleg az ATIVIZIG a hullám- és az ártér kezelője, ez hamarosan megváltozhat. Zajlanak a tárgyalások, még nem írták alá a szerződést. Ám ha ez megtörténik, augusztus elsejével a Laposként ismert terület a Szegedi Rendezvény- és Médiaközpont kezelésébe kerül.



Az információt Jávorszky Iván, a Szegedi Rendezvény- és Médiaközpont igazgatója is megerősítette lapunknak. A tárgyalások során derül majd ki az is, milyen szerződést kötnek a Kalandparkkal. A Lapos kedvelőinek viszont jó hírrel tudunk szolgálni. Újra üzemelhet majd szabadstrand a hídpillértől távolabbi területen, vízimentővel.

- A pillértől száz méteren belül az törvényi előírás szerint fürödni tilos – hívta fel a figyelmet az igazgató, hozzátéve: a hátsó részen nincs akadálya szabadstrand létrehozásának. A terület hivatalosan nem kijelölt fürdőhely, de a legnépszerűbb a folyót kedvelő szegediek körében, mert ezen a partszakaszon olyan lassan mélyül a víz, mintha egy tóba sétálnánk be. Ezt az eredményt hozta ki rögtönzött online közvélemény-kutatásunk is két évvel ezelőtt, amit korábbi cikkünk végén találnak. Korábban a Lapos vetélkedett a Partfürdővel, amikor a legális tiszai szabadstrand helyszínét keresték. A meglévő infrastruktúra miatt döntöttek akkor az utóbbi mellett, ami most a Partfürdőn zajló beruházás miatt nem üzemel.

Az új kezelő megoldja majd a szeméthelyzetet. Fotó: Farkas Judit

Amennyiben a tárgyalások sikerrel lezárulnak, vendéglátóhelyet is terveznek a Laposra – hosszú évekig működött ott korábban kocsma és szabadstrand is. Jávorszky Iván elmondta: a szemét tárolását és elszállítását is megoldják, eltűnhet tehát a szemétemlékmű. Most ugyanis a felhívás alá gyűlik a hulladék: használják a kihelyezett szemeteseket, amik ugye nincsenek. Ahogy a Fürödni tilos! – tábla is kicsit arrébb kerülhet majd.