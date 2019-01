Hamarosan megújul a szegedi inkubátorház

A forrásból egy új inkubációs programot is kidolgoznak, amely tovább növeli a kilépő vállalkozások fennmaradási esélyeit.

Hamarosan 124,1 millió forintból újulhat meg az épület, ebből 86,87 millió forint uniós támogatás. A fejlesztés keretében beépítik az ingatlan tetőterét, tárgyaló és irodák létesülnek, napelemeket szerelnek fel, így a bérleti díj is alacsonyabb lesz.Emellett a sikeres pályázat keretében szakembereket foglalkoztathatnak majd, valamint a működéshez szükséges egyéb eszközök beszerzése is megvalósulhat. Online felületet is indítanak, amelyre bárhonnan elérhető, többszintű tananyagot töltenek fel.Sőt, a forrásból egy új inkubációs programot is kidolgoznak, amely tovább növeli a kilépő vállalkozások fennmaradási esélyeit. A beruházás a munkahelyteremtést és -megőrzést is szolgálja. A tervek szerint december végéig valósul meg a program.