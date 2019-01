Havat kaptunk hétvégi ajándéknak - tudta, hogy a fűtőfilm is jól csúszik a töltésoldalon?

Egyelőre marad a hó

Hétfőn az Időkép előrejelzése szerint az ország nagy részén sok napsütésre számíthatunk. Nyugaton több felhő lehet az égen, arrafelé estétől kisebb havazás is előfordulhat. Hajnalban -10, -3 fokig hűl le a levegő, de a fagyzugos helyeken ettől hidegebb is lehet. Délután -5 és 0 fok között alakulhat a hőmérséklet. Szegeden és környékén hajnalban mínusz 6 fokig hűl le a hőmérséklet, és kora délután sem lesz melegebb mínusz 1 foknál: egyelőre marad tehát a hó. Az idő hideg lesz, de frontmentes.

A korán érkezők jártak legjobban

Ha nincs szán, jó az infrafűtés is

Ide is egyre többen érkeztek a sűrű hóesésben szánkókkal, csúszkákkal. Bár láttunk egy arra sportoló sífutót, ami az Alföldön kissé szokatlan jelenség, még ő sem tudta megnyerni a legextrémebb sporteszközzel közlekedők versenyét, Ábel István ugyanis ennél is különlegesebb holmival érkezett. Fiaival egy infra fűtőfilmen csúszkáltak, amelyre hol ráfeküdtek, hol ráálltak.

Nyolc jármű hómentesítette a várost

Tökéletesebben nem is időzíthette volna az időjárás-felelős az idei első havazás időpontját: hétvégére lepte meg a gyerekeket a fehér lepellel, amely így talán a felnőtteknek sem okozott akkora bosszúságot, hiszen nem a munkába sietve kellett kikaparni alóla az autót, vagy csúszkálni rajta az utakon.És bár szerkesztőségünk munkatársai közül többen szkeptikusan figyelték még szombat délelőtt, hogyan lesz ebből szánkózásra alkalmas mennyiség, nem tévedett az általunk megkérdezett meteorológus: ebéd után már elő lehetett venni a téli járgányokat.Mármint akinek volt szánkója. Ahogyan minden évben, sokan most is ekkor kezdtek el azon kapkodni, hol lehet ilyet venni. A közösségi oldalakon fellelhető információk szerint ezt a rejtélyt nagyon kevesen tudták csak megoldani, a játék- és sportboltok ugyanis úgy látszik, nem voltak felkészülve a télre. Kérdés, vajon mikor akarnak szánkót eladni a kereskedők, ha nem télen?Ment tehát mindenki azzal, amije volt: bobot, csúszkát, sőt egyszerű nejlonzsákot is láttunk a használható eszközök között. Szombaton a szegedi lakótelepiek Mekkáját, a Vértói dombot teszteltük, amely a töltésen kívül az egyetlen hely az alföldi városban élők számára, ahol legalább az illúzióját megkaphatjuk annak, milyen érzés magasból a havon lesiklani.Kora délután meglepően kevesen voltak még a dombon – sokan talán féltek arról, hogy nincs még rajta elegendő mennyiségű hó. Jelentjük, akik ettől tartottak, feleslegesen aggódtak, tökéletesen csúszott. Persze gyorsan ki is kopott, így az járt jól, aki időben érkezett.– Arra számítottam, hogy sokkal többen lesznek. Valószínűleg még csak most kezdenek felébredni az emberek, hogy esik a hó – mondta Balogh Gábor, aki négyéves kislányával, Elizával ebéd utáni programként érkezett a dombra. Együtt csúsztak le minden alkalommal, az édesapa közben mobiltelefonjával még videót is készített az élményről.– Tökéletesen lehet csúszni már ekkora havon is, örülök, hogy még a tömeg előtt kiértünk.Fodor Róbert két gyermekével, Gáborral és Leával jött csúszkálni. Békebeli fémszánkót hoztak magukkal, ami remekül gyorsult a dombon.– Csak egy lift kellene ide, kicsit fárasztó mindig felhúzni – mosolygott a férfi.Vasárnap aztán érkezett még egy kis utánpótlás: déltől ismét havazott, igaz, a nulla fokban hulló hó már annyira vizes volt, hogy jelentősen nem javította a szánkózásra alkalmas helyek állapotát, viszont legalább jó csúszóssá vált a felületük. Ezen a napon az újszegediek kedvenc helyére, a Szövetség utca végénél lévő töltésoldalra látogattunk el kora délután.– Ezzel foglalkozok, és ha úgy tetszik, most éppen extrém körülmények között tesztelem. Így legalább az ügyfeleim is láthatják, mit bír ki – magyarázta a férfi, akinek társaságában ismerős arcot is felfedeztünk. Kanyó Dénes búvárúszó világbajnok és családja is csatlakozott hozzájuk, ők egy kormányos szánkót hoztak magukkal. Kanyó-Winkler Diána egyből bele is vetette magát a csúszkálásba, férje viszont inkább a töltés tetejéről szemlélte az eseményeket, és vigyázott babakocsiban alvó gyermekükre.A következő napokban még biztosan lehet majd hódolni a téli sportoknak:A Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. szombat reggel 7 órakor, a havazás kezdetekor rendelte el a síkosságmentesítést a városban. Két teherautóval szórták az utakat, és 6 kisgéppel tisztították a járdákat és kerékpárutakat. Első ütemben a Belvárosi hidat, az alsó rakpartot és a körtöltés átjáróit tisztították meg, majd a közutakat, tömegközlekedési útvonalakat és buszmegállókat. A munkálatokkal vasárnap 1 órára végeztek.– Idejét sem tudom, talán úgy harminc éve lehetett. Akkor még kicsik voltak a gyerekek, és velük jártuk a mórahalmi és az ásotthalmi dombokat, amik nem nagyon vannak. Azóta sem szeretnék egyébként szánkózni, nem szeretem a havat és a hideget sem.– Körülbelül tíz éve szánkózhattam utoljára, még Kecskeméten édesapámmal. Elég is volt annyi különben. Nem nagyon szeretek szánkózni, és azóta szerencsére túl nagy havazások sem voltak. Szerintem soha többé nem szánkózok.– Szerintem olyan tizenöt éve lehetett. Akkor még a szüleimmel és a testvéreimmel jártunk Mélykúton szánkózni. Kicsit talán hiányzik is, ha lennének komolyabb havak, biztosan elmennék valahová újra csúszkálni egy kicsit.– Utálom a havat, úgyhogy szerencsére már jó régen. Akkor még gyerekek voltunk, és a bátyáim folyton beleborítottak a hóba, ahelyett, hogy húztak volna a szánkón. Az unokáimmal persze néha kimegyek, de én nem borítom bele őket a hóba.