Heti fél kilót bárki le tud adni - Már lehet nevezni a Nagy Szegedi Fogyás Challenge-re

Kovács Gabriella és Király Róbert várják a fogyni vágyókat. Fotó: Kuklis István

Simon Attila már lefogyott 33 kilót, de benevez a versenybe, mert van még mit lefaragnia magáról az álomsúly eléréséig. Fotó: Kuklis István

Ráncfelvarráson esett át az idén nagykorúvá vált szegedi fogyókúraverseny: új néven és új szabályok alapján indították el a programot. A legfontosabb, hogy idén nem egy nyertes lesz, és nem a nagy súlyvesztés a fő cél, hanem hogy az elért súlyt a versenyzők hosszú távon is meg tudják tartani.– Az elmúlt 17 év tapasztalata azt mutatta, hogy aki hirtelen sokat fogyott, az többnyire vissza is hízta egy idő után a leadott kilókat. Ennek viszont így nincs értelme – magyarázta Király Róbert, a verseny főszervezője. – Éppen ezért úgy döntöttünk, hogy idén nem arra motiváljuk a versenyzőket, hogy saját súlyukhoz képest a legtöbb kilótól szabaduljanak meg, hanem arra, hogy minden hónapban fogyjanak 2 kilót.Ez heti fél kilót jelent, ami bárki számára teljesíthető. Júniusig tehát 10 kilótól kell megszabadulni, és akinek ez sikerül, az mind nyertese lesz a versenynek.A Nagy Szegedi Fogyás Challenge versenyzőinek minden hónapban részt kell tehát venniük egy mérlegelésen, ami garantálja azt is, hogy nem tűnnek el hónapokra. Aki ezt nem teszi meg, vagy nem csökkent a súlya legalább két kilóval, kiesik. – Természetesen az ennél nagyobb mértékű fogyást is figyelembe vesszük és beszámítjuk, vagyis aki például négy kilót ad le egy hónap alatt, az teljesítette a következő hónap feltételeit is – tette hozzá Király Róbert, aki hangsúlyozta: mindezt azért találták ki, mert észszerű kihívás elé akarták állítani leendő versenyzőiket. Arra pedig, hogy a ledobott kilókat ne szedjék vissza, a fődíj motivál mindenkit, hiszen arra azok esélyesek, akik karácsonyig meg is tartják azt a súlyt, amivel júniusban mérlegelnek.A 700 ezer forint összdíjazású versenyre, amelynek mottója Szeresd a tested Szeged! lett, múlt szombattól már lehet nevezni a K2 Training & Cycling Zone-ban. Férfi, női, gyermek kategóriákban lehet indulni, illetve lesz egy csoport pároknak is. Minden versenyző számára belgyógyász, endokrinológus, szakpszichológus, dietetikus, masszőr és gyógytornász is elérhető lesz a verseny során, illetve a támogatóknak köszönhetően különféle kedvezményeket is kaphatnak vendéglátóhelyeken és boltokban. A programhoz pedig több fitneszterem is csatlakozott, így idén először már nem csak egy helyen lehet a versenyzők számára elérhető kedvezményes fitneszbérletet megvásárolni. Ennek köszönhetően egyébként már biztosan lesz egy budapesti résztvevője is a versenynek: ő például fotó- és videóanyagot küld majd minden hónapban, ami hitelesíti a fogyását.