Hobbija a német sportkupéja és a vadászat - Él-hal Mórahalomért az új képviselő

Tősgyökeres mórahalmi a képviselő-testület legújabb és legfiatalabb tagja, Krisztin István.

Fotó: Kuklis István

Új tagja van a mórahalmi képviselő-testületnek. Az elhunyt Tanács József helyére lépett Krisztin István, aki a legfiatalabb képviselő.– Idén leszek 40, szép, kerek szám. Tősgyökeres mórahalmi gyerek vagyok, ide születtem. A Vedres István Szakközépiskolába jártam, utána Pécsre, a Janus Pannonius Tudományegyetem Pollack Mihály Műszaki Főiskolai Karára, ahol építőmérnökként végeztem, közműépítés-üzemeltetés szakiránnyal – kezdett mesélni szakmai pályafutásáról az új képviselő.A főiskola elvégzése után azonnal a mórahalmi önkormányzatnál kezdett dolgozni 2000 májusában építéshatósági ügyintézőként. A ranglétrát végigjárva ezt a városfejlesztés követte a kabinetirodán, majd 2002 és 2005 között a Móraép Városüzemeltetési Szolgáltató és Kereskedelmi Kht. alkalmazottja volt. A magánszektorban is kipróbálta magát: néhány évig a Ferroép Zrt.-nél dolgozott, 2009-ben aztán visszatért az önkormányzathoz, akkor a pályázatírókhoz műszaki tanácsadóként. 2012- től műszaki vezető volt a Móraép Kft.-nél, 2016-ban pedig visszakerült az önkormányzat kabinetirodájára.– A 2014-es választásokon Nógrádi Zoltán polgármester felkért, hogy vegyek részt a csapatban, 9. voltam a listán, most a sajnálatos haláleset miatt álltam be mint a soron következő – tette hozzá. (A legfeljebb tízezer lakosú településeken a képviselő-testület tagjainak megválasztására az úgynevezett egyéni listás választási rendszert alkalmazzák. Ez azt jelenti, hogy a szavazólapon a jelöltek nevén kívül azt is feltüntetik, hogy a településen hány képviselő választható, és a választópolgár legfeljebb ennyi képviselőre adhatja le szavazatát.)– Én élek-halok Mórahalomért, a városfejlesztésben részt venni, vagy képviselőként a jövőért dolgozni, hogy gyermekeink jobb és élhetőbb körülmények közt nőhessenek fel, számomra ugyanolyan fontos – beszélt új pozíciójáról Krisztin István, aki legutóbbi testületi ülésen január végén tette le az esküt. István két gyermek édesapja, fia, Dániel 10, lánya, Viktória 12 éves. Hobbija az autója, egy német sportkupé, amin folyamatosan dolgozik, illetve a Mórahalmi Földtulajdonosok Árpád Vezér Vadásztársaságának titkáraként a vadászat.