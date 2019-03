Ismét Szegeden a Kafka hotel

Eddig csak kétszer játszották, hatalmas iránta az érdeklődés. Most három előadást is hirdettek belőle. Március 10-ére, április 7-ére és március 12-ére. Minden alkalommal este 7-re várják az érdeklődőket a Kövér Béla Bábszínházba. Kiss Ági pár hónapja elmondta: egyfajta szembenézés a darab saját magukkal. Szívfacsaróan nevetséges jeleneteket dolgoztak fel. A kafkai világ vicces olvasata a produkció. Franz Kafka A nyolc oktávfüzet című írásának jegyzeteiből indultak ki, de több művet is alapul vettek, így a Levél Apámhoz, Az odú, az Amerika és Az átváltozás című művét is.