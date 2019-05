Izraeli konzul marad a Szegedi Zsidó Hitközség leköszönő elnöke

Közösségi ember



Lednitzky András késő délután, este facebookozik, ha éppen nincs rendezvénye. – Próbálok az elpolitizálódott felületen józan hangot megütni, ami nem tetszik, az a gyűlölködés és a sok primitív szöveg. Baj az is, hogy az értelmiség egy jó része nem azért marad távol a közösségi oldaltól, mert nem lenne rá ideje, hanem egyszerűen fél véleményt nyilvánítani. Ő nem fél, időnként vitába is keveredik valakivel számos ismerőse közül, de példamutatóan kezeli ezeket és tereli a megegyezés, a megoldás irányába.

Lednitzky András büszke Szegedre. Fotó: Frank Yvette

Hatszor választották újra elnöknek a Szegedi Zsidó Hitközségné Lednitzky Andrást, idén, 23 év után már nem jelöltette magát újra, így április végével elköszönt, a megválasztott új elnök Buk István. A hírt Facebook posztban jelentette be az aktív közösségi oldal használó és békítő hangnemű hozzászólásaiért tisztelt szegedi polgár. 2006-ban lett Izrael állam tiszteletbeli konzulja, ezt a munkáját folytatja. És idén még megszervezi a Szegedi Őszi Zsidó Kulturális Fesztivált, természetesen rangos fellépőkkel, színvonalas programmal, ez lesz a sorban a tizenötödik. Két kiállítást is tervez, egyet Kossuth Tivadar festményeiből, egyet pedig Dusha Béla fotóiból.– Jogi diplomával 34 évig voltam az orvostudományi kar dékáni hivatalának vezetője, sokan már innen ismernek, három alapítványnak vagyok a vezetője, ebből kettő orvoskari, egy pedig az Alapítvány a Szegedi Zsinagógáért – mondja. Nem fiatalodik, volt egy kettős infarktusa és nemrégiben egy szemműtéte is, még az utóbbi időben is előfordult, hogy kétszer is megjárta autóval Budapestet, de az már nagyon fárasztó volt. – Marasztalt a csapatban az országos elnök is, de az embernek tudnia kell, mikor adja egy kicsit lejjebb – indokolja hátrébb lépését. Nyugdíjaként arra a legbüszkébb, hogy pénzt egyik társadalmi megbízatásáért sem kért és kapott, az útiköltségtérítésen kívül mást soha nem vett fel.Hosszú lenne felsorolni ez elmúlt több mint 20 év munkájának eredményeit, ezek közül a legnagyobb „falat" az Új Zsinagóga külső rendbetétele és Lőw park kialakítása volt. Köszöni a felújítást a kormánynak és az önkormányzatnak és mindent megtesz azért, hogy a legnagyobb adósságot a belső felújítást is megoldják. – Kívülről már csodalatos az épület, semmi sem ázik, pusztul tovább, ám 1,8 milliárd forint kellene a belső felújításhoz. A legrosszabb állapotban az elektromos hálózat van, de padló süllyedését is meg kell állítani. Sokáig erre járt a troli és a rezgéstől megrepedt néhány oszlop – sorolja a legsürgetőbbeket. A munkában a pénz előteremtésében számít a Szegedi Magyar Izraeli Baráti Társasára is, az 1997-ben bejegyzett civil szervezet munkájában is szeretne az eddiginél aktívabban részt venni.A megszépült zsinagóga körülötti zöld terület folyamatos törődést igényel és persze költséget jelent, ráadásul egy kicsit meg is osztotta az embereket, és nem csak a fakivágások miatt. – A szegedi közösség egy virágoskertet várt, de egy botanikus parkot kapott, mediterrán növényekkel. Ezt eredetileg Lőw Immánuel álmodta meg 37 fajta növényt ültetünk, 3 nem bírt megmaradni, és ezeknek csak nagyon kis része virág – mondja a hitközségnek és az alapítványnak is sokba kerülő parkrendezésről Lednitzky András.Úgy véli, nyitottabb lett a felekezetük, és a valláson túl a múlt hagyományait is felhasználják, ami a mai elfogadtatásában sokat segít nekik, különösen egy olyan városban, amely befogadó. – Büszke vagyok Szegedre, ez egy polgári értelmiségi város, ahol a zsidó kultúra a magyar kultúra része. Az itt élők mindig tudták, sokat köszönhettek a helyi zsidóságnak, akik 1879 után számos gyárat, nagyobb kereskedést alapítottak. Hozzájuk kapcsolható a textilipar, a kenderfonó, és a kötélgyár is, de a mezőgazdaságra épülő élelmiszeripar kialakításában is nagy szerepet játszott a Pick szalámi, a Kotányi fűszer és a szegedi paprika. A máig vizet adó Anna kutat is egy zsidó kereskedő fúratta.– Szegeden, ma körülbelül 400-450 zsidó származású ember él, 55 százalékuk tagja közösségünknek. Hívőink száma 220 körüli, közülük 30-40 százalék nyugdíjas, 8 százalék diák, az aktív hívő 120 fő. Ma már a megyében csak Szegeden és Hódmezővásárhelyen van működő hitközség – nyilatkozta nemrégiben Szeged város folyóiratának. Ugyanitt beszélt családjáról is.– Apám szülei és a nagybátyámék Auschwitzba kerültek az első szerelvénnyel, ők nem jöttek vissza. Édesapám munkaszolgálatos volt, anyám ausztriai munkatáborba került, az ő szüleit és hozzátartozóit egy Bécs melletti kisváros bőrönd gyárában dolgoztatták. Ők azért maradtak életben, mert nagyapám orvos volt és minden vasúti kocsihoz, vagy 170-200 fős csoporthoz adtak egy orvos családot, hogy ha szükséges, azonnal nyújtsanak orvosi segítséget. Ők többségükben visszatértek – elevenítette fel a fájó múltat.