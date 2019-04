Jótékonysági hajvágás: összefogtak a fodrászok a családjukból kiemelt fiatalokért - Menő frizurákat kaptak az ÁGOTÁSOK

Sokadik alkalommal döntöttek úgy fodrászok az ország minden részéről, hogy segítenek a családjukból kiemelt fiatalokon, azokon, akiknek nagy szükségük van arra, hogy odafigyeljenek rájuk. Az országban már tízszer rendeztek hasonló eseményt, Szegedre másodszor jöttek, hogy ingyen szebbnél szebb frizurákat készítsenek a gyerekeknek. A Csongor téri Közösségi házban 12 fodrász dolgozott szombaton egész nap, hogy a Csongrád megyei lakásotthonokból és nevelőszülőknél élő gyermekek napját tegyék szebbé. - Az ötlet Komárom –Esztergom megyéből indult, a Segítő Jóbarátok egyesület egyik tagja Mahr Ágnes a vendégünk, ő mesélt nekünk az ÁGOTA Alapítvány munkájáról, ekkor kezdtünk azon gondolkodni, hogyan tudnánk ezeken a gyerekeken segíteni – mesélték a tatai fodrászok: Kurucz Erika és Kurucz Ágnes. - Az ÁGOTA Alapítvány, valamint a Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltató és a Segítő Jóbarátok jótékonysági hajvágására 130 gyermek érkezett. A célunk az, hogy ezen a napon mosolyt varázsoljunk a családjukat nélkülöző gyermekek arcára – magyarázta a nap célját Balogh Zsolt, a gyermekvédelmi szolgáltató főigazgató-helyettese.A forráskúti Kálmán Vencelné Margó három nevelt gyermekét hozta el, közülük a legidősebb a 15 éves Szélpál Anna szép hosszú hajából vágatni akart, annyit amennyi szükséges. A 8 éves Szabolcs is határozott volt, az ő haját a deszki Bolgár Edit vette kezelésbe, a fiú azt kérte oldalt rövid legyen, míg fent hosszabb maradjon, valami vagány frizurát vágjon neki a fodrász. Edit először vett részt fodrászként a rendezvényen, neki a szegedi mesterfodrász Fehérné Németh Noémi mesélt a kezdeményezésről. Noémi elmondta a gyerekek nagyon kreatívak, tudják mit szeretnének, sokan fotóval érkeznek. Ők igyekeznek minden kívánságot teljesíteni, festést ugyan nem vállalnak, csak színező ceruzával, ám egyenesítenek, vágnak, bodorítnak, fonnak,ha ezt kívánják a fiatalok. A lányoknál a különböző fonások voltak trendik, a fiúk pedig csak egyszerűen vagány, menő frizurát kértek. A gyerekek egy napra a középpontba kerülhettek, a frizura mellett csillámtetoválást, arcfestést is készítettek nekik. Az akcióban részvevő fodrászok adományokat is hoztak, játékokat, ruhákat, könyveket, edényeket.