Kálmán Zsófiát többször láthattuk Szegeden, most a Pinceszínház új darabjában mutatta meg magát

Kálmán Zsófia már hozzászokott a nénizéshez, de azért furcsa, amikor a gyerekek így szólítják. FOTÓ: FRANK YVETTE

A Diótörőben statisztált először Kálmán Zsófia, amelyet Hargitai Iván rendezett, tavaly pe­­dig kétszer is láthattuk Szegeden. Ő volt a nemzeti Amadeusának Katherina Cavalierije, de feltűnt a XIV. Renében is. Harmadikos korától az első középiskolás évekig Janik Lászlónál „táborozott" nyaranta.– Sokat voltam színház- és szín­padközelben, apukám kür­­tös, anyukám fagottos. Ági né­­ni szerepére januárban keresett meg Janik László – mesélte Kálmán Zsófia. Akkor Az eastwicki boszorkányok próbáit is figyelemmel kísérte, de még nem tudta, hogy az ott játszó szí­­nészek hamarosan kollégái lesznek.18 gyerekkel dolgozott együtt a Tessék engem elrabolni! próbái alatt. Legtöbbjüknek nem ez volt az első színházi szerepe.– Mivel idén besegítettem a volt drámatanáromnak a fővárosban, hozzászoktam a nénizéshez, de azért furcsa volt. Jó kapcsolatom alakult ki a gyerekekkel, felnőttként tekintenek rám. Nem is tudtam, hogy tudok bánni a gyerekkel, szeretnek – mondta.A produkció zenés ifjúsági da­­rab. Szerencse, hogy Zsófi négy évig zongorázott és két évig hárfázott. Hat éve jár alkalmilag ma­­gánénektanárhoz, ám élesben még nem próbált intenzíven táncolni és énekelni egyszerre. Sokat gyakorolt, hogy a premierre tisztán szóljon minden dala, rendben legyen a levegővétel. A darab koreográfusával, Nemes Rolanddal már dolgozott együtt, partnerek voltak a XIV. Renében.– A filmet megnéztem, amikor Janik László felkért a szerepre, a könyvet viszont nem tudtam beszerezni és elolvasni. Azt a pre­­mier utánra hagytam. Más a mi darabunk, mint a film. A szerelmi szál az, ami nagyon kézzel fogható lesz a közönségnek. Elvégre minden fiatal nővel előfordult már, hogy a párja másfelé kacsintgatott. Fontos, hogy én anyai szerepet töltök be a gye­re­kek életében. Az anyák napi jelenetben egyikük nekem adja a virágot is, amit ilyenkor szokás – mesélte.Közel áll hozzá az a jelenete, amikor Misinek, a kis főhősnek elmeséli egyik gyerekkori em­lékét legjobb madárbarát­já­­ról, Fekete Csőrről. Erre per­sze azért kerül sor, mert meg kell nyugtatnia a lurkót, aki végighallgatta megbújva, hogy megcsalják Ági nénit. Ő pedig nem mutathatja, mennyire megrázták a hallottak, mennyire mélyponton van. Csupán meg kell nyugtatnia Misit.Ágika néni szerepében már múlt hét végén láthatta a közönség. A darabot 5-én és 7-én is meg lehet nézni az Agórában.