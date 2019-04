Kell a mentális felkészültség: bizonyos játékoknál kell a való életből tapasztalat - vallja a szegedi játékos

Pontos meghatározás

Félúton az igazság

Tóth Alex, a Wonder Stag e-Sports játékosa, a FIFA Magyar Pro Club Liga I. osztályának egykori legjobb támadó középpályása.

Kell a valódi mozgás

A sakk is sportnak számít, mondják, akik az e-sportok sport mivolta mellett állnak ki. Fotó: Dreamstime

Mentális munka

A kezdetek



Az e-sport ma ismert formája a 90-es évek végén alakult ki Dél-Koreában. Itt ismerte fel az állam a világon elsőként azt, hogy mekkora tömeget mozgatnak meg a videójátékok. Azonnal létre is hoztak egy E-sport Egyesületet, amelynek elsődleges feladata azóta is az e-sport szabályozása és népszerűsítése. Míg az Egyesült Államokban már dollármilliókat keresnek a legjobb játékosok, Magyarország még azon országok közé tartozik, ahol kevésbé nyitottak erre a szubkultúrára. A legnagyobb városokban, így Szegeden is azért már léteznek közösségi helyek, ahol együtt lehet játszani.

Az e-sportot, azaz elektronikus sportot űzők versenyszerűen játszanak az egyes videójátékokkal. Ők, azaz a gamerek (játékosok – a szerk.) azok, akiknek az összecsapásai mára olyan népszerűvé váltak, hogy arénákat töltenek meg lelkes rajongókkal, s azok is ők, akiknek folyton magyarázkodniuk kell a sportra utaló megnevezés miatt.A sportot épp a sokszínűsége miatt nehéz definiálni, az Európai Sport Charta 1992-es meghatározása mégis támpontot nyújt, ha pontosabban szeretnénk eligazodni a kérdésben. „Sport minden olyan fizikai tevékenység, amelynek célja esetenként vagy szervezett formában a fizikai és szellemi erőnlét kifejezése vagy fejlesztése, társadalmi kapcsolatok teremtése vagy különböző szintű versenyeken eredmények elérése" – mondja ki az Európa Tanács Miniszteri Bizottsága által készített etikai kódex.A szegedi Tóth Alex, a Wonder Stag e-Sports játékosa maga is kényszerült már magyarázkodni a megnevezés miatt, ám eddig mindig sikerült tisztáznia a kérdezővel az e-sporttal kapcsolatos tévedéseket, és megmutatni a párhuzamokat a digitalizált és a valódi világ között.– Úgy gondolom, ha arról beszélünk, hogy valódi sport-e az e-sport, akkor valahol félúton találjuk meg az igazságot – kezdi a FIFA Magyar Pro Club Liga I. osztályának egykori legjobb támadó középpályása.– Valós fizikális terhelés tényleg nincs. De a FIFA játékaiban például ugyanúgy vannak edzések, ugyanúgy fel kell készülni az ellenfélből, és a csapatösszhangot is meg kell teremteni. Egy játékos csak egy karakter mozgatásáért felel, a többiekkel ugyanúgy együtt kell működni, mint a való életben a pályán – részletezi Alex, és hozzáteszi, egy 2-3 órás koncentrált edzés, ha fizikai értelemben nem is, de mentális értelemben tényleg megterhelést jelent.– Én 6-7 éven keresztül fociztam intenzíven a való életben is. Valószínű, hogy azok az e-sportolók, akik a legkomolyabb összegeket keresik az e-sporttal, leginkább csak az ujjaikat edzik. Én mégsem gondolom, hogy ez lenne a jó út, nem szentelheti valaki csak a játéknak az egész életét. Nem lehet egész nap csak ülni. Sőt, ha a FIFA játékairól van szó, azt tapasztaltam, hogy az válhat benne igazán ügyessé, akinek a való életből is van nagypályásfoci-tapasztalata – mondja a játékos, és hozzáteszi, a sakkot is sportnak nevezzük, pedig fizikai megterhelést az sem jelent.– Az e-sportok között találhatunk a sakkhoz hasonló, komoly mentális munkát igénylő, stratégiailag nagyon magas szintű játékokat is, mint például bizonyos kártyajátékok – mondja Tóth Alex, és azzal folytatja, komolyan játszani egyébként sokkal több mindent lehet, mint hinnénk. – Ma már akár az okostelefonokon futó játékokkal is lehet pénzt keresni, ha valaki nagyon jó bennük – fejezi be.