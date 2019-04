Kiengedték a börtönből a makói herbálárusokat - Nyáron ítélheti el a bíróság a házaspárt

Tanúk meghallgatásával folytatódott a Szegedi Törvényszéken hétfőn annak a makói házaspárnak a pere, akiket kábítószer-kereskedelemmel vádol az ügyészség. Először a makói Rendőrkapitányság egyik nyomozóját hívták be. Ő volt az, aki a házkutatást tartotta a házaspárnál. A nyomozó a házkutatás részleteire nem emlékezett, de azt mondta, hogy a jegyzőkönyvekben mindent megtalál a bíróság. Utána az a nő következett, akit a pár korábban arra kért, hogy hazudjon az ügyükben a bíróságnak. Azt kérte, hogy amikor meghallgatják, a vádlottak ne legyenek bent a tárgyalóteremben, és ebbe a bíróság bele is egyezett. Kiderült, hogy a vádlottak a letartóztatásuk alatt is tettek egy újabb kísérletet. Megüzenték a nőnek, hogy pénz kaphat, ha azt vallja: ő tette a drogot a dobozba, amelyikben végül a házkutatáskor megtalálták.



Az iratismertetés után a bíróság befejezte a bizonyítási eljárást, ami azt jelenti, hogy a következő tárgyaláson már perbeszédek lesznek, és ítéletet is hoznak. Mivel már nem kell attól tartani, hogy a vádlottak befolyásolhatják a tanúkat, a bíróság megszüntette a letartóztatásukat, és a júniusi ítélethirdetésig szabadlábon maradhatnak.



A makói családról már korábban is írtunk. Azzal vádolja őket az ügyészség, hogy 2010-től 2015 márciusáig kábító hatású növényi termékeket, azaz herbált árultak, amelyet füstölőnek is neveztek. Egy-egy csomag ára 500-tól 2000 forintig terjedt. Egy internetes közösségi oldalon hirdettek – még akcióztak is –, egész napos nyitvatartási idő mellett működtek. Aki épp otthon volt, az szolgálta ki a vevőket. Figyelték a drogokra, pszichoaktív anyagokra vonatkozó jogszabályok változásait. Ennek azért van jelentősége, mert a kábító hatású anyagokat forgalmazók igyekeznek olyan vegyületeket árusítani, amelyek a törvény szerint még épp nem minősülnek drognak. Ha egy anyagot felvesznek a tiltólistára, másikat keresnek, amely ugyanolyan bódító hatású.