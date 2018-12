Kiskarácsony az Agóra Gyermekkuckójában: verssel, mesével és díszkészítéssel hangolódtak az ünnepre a könyvtárban

Papírtól a betlehemig

Tóth Maja lelkesen készítette a karácsonyfadíszeket. A programra édesapja és két kistestvére is elkísérte. Fotó: Török János

Összeállt a gömb

Ajándékkal távoztak

Molnár Györgyné nem titkolja, az olvasást is szeretnék megszerettetni a gyerekekkel. Fotó: Török János

A Somogyi-könyvtár Szent- Györgyi Albert Agórában található Gyermekkuckója telis-tele van rengeteg színes könyvvel, amitől olyan, mintha egész évben ünnepi öltözetben lenne a helyiség. A könyvtárosok azonban még ennél is különlegesebb hangulatot szerettek volna varázsolni a kuckóba, ezért vers- és meseolvasásra, illetve díszkészítésre hívták a gyerekeket.A 8 éves Tóth Maja ült először a könyvtár foglalkoztatóasztalához, és nyomban választott két színt a karácsonyfadíszéhez. Míg a köröket rajzolta a papírgömbhöz, addig Molnár Györgyné Ildikó könyvtáros felolvasta neki és két kistestvérének, Csenge Dorottyának és Titanilla Zoénak Dsida Jenő Itt van a szép karácsony című versét, amelyet alább önök is elolvashatnak.Maja szorgosan dolgozott közben, és megjött az ő hangja is. Majd Ildi néni egy különleges könyvet vett elő Első betlehemem címmel, amelyben kis ablakokat nyitogatva lehet megtudni, miért szokás karácsonykor betlehemet állítani.Papírvágás közben Maja elárulta: szeret kézműveskedni, van saját kötőgépe is, amelyen kötni szokott. Karkötőt is tud fonni – árulta el apukája, Tóth Zoltán. Hamarosan az összes kör elkészült, és a könyvtáros néni segítségével összeragasztották őket, így jött létre a színes papírgömb a fára. – Otthon is csinálok ilyeneket. Kékből, mert az a kedvenc színem – mondta a másodikos kislány.Búcsúzóul egy-egy mikulást is kaptak a Tóth lányok. Molnár Györgyné ezután elárulta: a foglalkozások minden hónapban más téma köré épülnek. Nem titkolt cél, hogy megszerettessék a gyerekekkel a könyvtárt, ezzel a könyveket és az olvasást is. – Belőlük lesznek a jövő olvasói, ezért fontosak ezek a játékos, irodalmi tudást megalapozó alkalmak – árulta el a könyvtáros.Az alábbi mondókát akár el is énekelhetik:Jaj de pompás faa karácsonyfaNincs árnyéka, csak játéka,jaj de pompás fa!Minden ága ég,gyönyörűen égKarácsonyfám csillog,mint a fényes ég.Dsida Jenő: Itt van a szép karácsonyItt van a szép, víg karácsony,Élünk dión, friss kalácson:mennyi finom csemege!Kicsi szíved remeg-e?Karácsonyfa minden ágacsillog-villog: csupa drága,szép mennyei üzenet:Kis Jézuska született.Jó gyermekek mind örülnek,kályha mellett körben ülnek,aranymese, áhitatminden szívet átitat.Pásztorjátszók be-bejönnekés kántálva ráköszönneka családra. Fura nép,de énekük csudaszép.Tiszta öröm tüze átéga szemeken, a harangjátékszól, éjféli üzenet:Kis Jézuska született!