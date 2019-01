Költeményeket válogatott össze az évfordulóra - Ady-verseket illusztrált Tóth Rózsa

Az Asszonyok a parton, A kezek bábja és a Megáradt a Tisza című Ady Endre vershez is készített illusztrációt Tóth Rózsa, a Szegedi Örmény Önkormányzat elnöke.



– Folyamatosan olvasok Adytól, és a munkássága megihletett, akárcsak annak idején József Attiláé – az ő verseihez is készítettem alkotásokat. Szeretem a verseit. A kötet egy válogatás, amely az én ízlésemet tükrözi – mesélte Tóth Rózsa a 20. század egyik legjelentősebb magyar költője és munkái kapcsán.



A könyv már bővített kiadás. Korábban napvilágot látott tőle egy hasonló kiadás Szombathelyen. Tóth Rózsa elárulta, hogy ha versolvasás közben eszébe jut egy szín, amely a háttérben dominálva jól mutatna, akkor hamarosan megszületik a teljes elképzelés, és kezdődhet is az ötlet megvalósítása.



– 18 illusztrációt, színes linómetszetet készítettem. Arany, ezüst és vörös háttérrel dolgoztam. Megihletett a Fölszállott a páva és a Meg akarlak tartani című költemény is.



Már tavaly megszületett benne a gondolat, hogy az idei kerek évfordulóra, amely január 27-én, vasárnap lesz, össze kellene állítani egy kötetet. Ez a Szegedi Örmény Önkormányzat finanszírozásával valósulhatott meg. Épp ezért eljött a bemutatóra az országos önkormányzat elnöke, Serkisián Szeván is.



Tóth Rózsa oktató is, nemcsak grafikus. Ukránt, oroszt és németet is tanít, de azt is elárulta, a lakása olyan, akár egy múzeum, hiszen rengeteg alkotása pihen ott. A linómetszetek mellett – amelyeket az Ady versekhez készített – fával is dolgozik. Volt már kiállítása Amerikában, Oroszországban és Euróba számos országában is.