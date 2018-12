Láncát csörgető krampusz és táncoló és bújócskázó rénszarvas - közeledik Mikulás

A Mikulásról amit biztosan tud, hogy kövér, szakállas, őszhajú, és a kéményen át ajándékot hoz a gyerekeknek. De egyedül nem lenne képes ennyi mindenre: kellenek neki segítők is. Mindenki döbbenetére az általában ördög-formájú, vörös vagy fekete színű, fején szarvakat viselő, emberien beszélő patás lény, a Krampusz is közéjük tartozik. Bár minden gyereket azzal ijesztgetünk, hogy ha nem viselkedik jól, virgácsot kap a Krampusztól, ő mégis a Télapóval együtt járva segít az ajándékok kiosztásában. De ha szükségesnek látja, virgácsokat is osztogat.Maga a Krampusz osztrák területről származik, neve is az ausztriai németből való. A hagyomány szerint nem a külseje a legijesztőbb, hanem hogy virgácsokat osztogat, hanem, hogy a láncát csörgeti és virgáccsal fenyegeti a gyerekeket, a rendetleneket megbünteti.Eredetét tekintve szoros kapcsolatban áll a téli napforduló pogány kori hiedelemvilág szellemeinek megjelenésével, megjelenése viszont a keresztény gondolatkör gonosz-ábrázolására vezethető vissza.Sok száz segítőre van viszont szüksége a Télapónak, hogy minden ajándék a megfelelő csomagolásba kerüljön: ebben segítenek a zöld, vagy zöld-piros ruhát viselő, csúcsos sapkát és pörge orrú cipőt viselő manók. Hozzájuk futnak be a levelek, kérések, modern időkben már az e-mailek is.A szánkót húzó rénszarvasok közül vallja be, Ön is csak Rudolfot ismeri. Pedig ő az, aki gátlásos kitaszítottként utolsóként, azaz kilencedik rénszarvasként csatlakozott a szánhúzókhoz: a legenda szerint Rudolf nem vegyült a többi állattal, sokat bántották kivételes orra miatt. Egyszer aztán akkora hóvihar és köd volt az Északi Sarkon, hogy a Mikulás szánja nem tudott elindulni, így félő volt, hogy ajándék nélkül maradnak a gyerekek. A Mikulás kérésére aztán Rudolf állt a szán élére, és világító orrának köszönhetően minden gyerekhez elért a Mikulás.Rudolf társa a szán elején Táltos, a mindenkivel versenyezni akaró, leggyorsabb rénszarvas. Táltos az Északi Sarkon született. Az ő feladata a szán tisztítása.Már kiskorában is csak a tánc érdekelte, ezért a Táncos nevet kapta az a rénszarvas, aki szólóestekkel szórakoztatja a többi állatot. Táncos annyira tehetségesnek bizonyult, hogy a Mikulás azt akarta, a Broadwayen szerepeljen, de ő visszautasította ezt, mert nagyon szerette volna a Mikulás szánját húzni. A Manókkal az Északi Sarkon lép fel, mert a Broadway nem érdekelte.A legerősebb szarvas Pompás, a második sorban a jobboldalt a harmadik. Ő felelős a mókáért és mulatságáért és nagyon szeret bújócskázni. Ezt sajnos előszeretettel űzi nyáron az erdőben is. Egyik játékuk olyan jól sikerült, hogy Villámot meglőtték az alfelén és 3 hónapba telt mire felépült. Ő felelős a péntek esti mozizásért, amire rengeteg popcornt és csokit készít.Pompás mellett bal oldalon húzza a szánt Csillag, aki odáig van a gyerekeknek örömet és szeretetet hozó Íjasba. Szerencsére az érzés kölcsönös. Csillag enyhén tisztaságmániás. Ő az, aki a sárban focizó Villámot is kitakarítja a koszból.Második sorban jobb oldalon a második szarvas Üstökös. A Blorouis - üstökös után kapta a nevét. Olyan fényes volt, hogy az egész Északi sarkot bevilágította. Tanára a rénszarvas iskolában azt mondja, ő a legkiválóbb diák, akit valaha is tanított. Minden tárgyból kitűnő. Ha felnő, ő is tanár szeretne lenni, hogy tovább adhassa a megszerzett tudást.Cupid Valentin napon született. Azért kapta ezt a nevet a Mikulástól, mert minden rénszarvast össze akart valakivel hozni. Annyira szeretett volna minden barátjának tökéletes párt találni, hogy még egy saját újságot is indított The Cupid Times címmel. Rengeteg barátja segít neki az újságnál. Villám az irodában dolgozik, Comet a nyomtatásért felelős, míg Rudolf a kiszállításért.Ágas (Mennydörgés) és Villám a két utolsó szánhúzó rénszarvas. Ágas a rénszarvasok evési szokásaira ügyel, és tartja formában a többieket. minden évben november 8-án kezdődik az edzőtábor, ahol mindig több száz rénszarvas küzd azért, hogy a Mikulás csapatába kerüljön. Az egész 1961-ben kezdődött, amikor Comet és Cupid annyira kijöttek a formájukból a nyár alatt, hogy nem tudták húzni a szánt és arra az évre két másik rénszarvas vette át a helyüket: Ralph és Rodney. De erről a cseréről senki nem tud....Villám az, aki a Mikulás rendszeresen viharba kerülő szánját kivezeti őket a viharból.Ő is a Mikulás kapta ezt a nevet, mivel önmagára emlékeztette, mikor még a középiskolában focizott. A mikulás védekező csapata folyton lerohanta az ellenfél támadását így kapták a Blitzers nevet.