Lángolt a nádas és az avar a megyében - Milliókra büntethetik a pénteken elrendelt tilalom ellenére tüzet gyújtókat

20 ezertől 3 millió forintig büntethetnek

Ahogy végeztek az egyik helyszínen, mentek a másikra

A száraz aljnövényzet miatt volt sok szabadtéri tűz a megyében az utóbbi napokban. A Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivője a Délmagyarországnak azt mondta, hogy idén már több mint nyolcvan ilyenhez riasztották a tűzoltókat, és csaka megyében. Molnár Krisztina szerint szinte mindegyik tüzet az emberek okozták. A szóvivő elmondta, hogy sok helyen már a tavaszi kerti munkákat is megkezdték, elégetik a kerti zöldhulladékot és tisztítják a mezőgazdasági területeket, a tüzek pedig továbbterjedhetnek. Többek között ezért is rendelték el a tűzgyújtási tilalmat péntektől.Molnár Krisztina arra is felhívta a figyelmet, hogy a következő napok előrejelzése alapján szeles, száraz idő várható, ezek pedig kedveznek a lángok gyors terjedésének. A tilalom szerint éppen ezért a fásításokban és az ezektől mért 200 méteres távolságon belül is tilos tüzet gyújtani. Ide kell érteni a felsorolt területeken található tűzrakó helyeket, a vasút és közút menti fásításokat, valamint a parlag- és gazégetést is. Tilos a tűzgyújtás az erdőben és az erdő 200 méteres körzetében található külterületi ingatlanokon is. Ráadásul a tűzgyújtási tilalom idején az irányított égetés sem engedélyezett, és a korábban erre kiadott engedélyek is érvénytelenek. Aki megszegi a tilalmat, azt az okozott kártól függően 20 ezertől 3 millió forintig büntethetik.A tűzgyújtási tilalmat a vidékfejlesztési miniszter hirdeti ki és vonja vissza. A tűzgyújtási tilalom elrendelése és visszavonása is a meteorológiai körülményektől, az erdőben található faanyag szárazságától és a keletkezett tüzek gyakoriságától függ. Kemény napjuk volt a Csongrád megyei tűzoltóknak csütörtökön : a sándorfalvi önkéntesek például délután fél 3-tól este fél 11-ig megállás nélkül dolgoztak.

A szatymazi avartűzhöz riasztottak bennünket először, aztán délután fél 5-kor kértek tőlünk segítséget a kisteleki, nagy kiterjedésű nádastűzhöz, majd este fél 7-kor Sándorfalván szintén a nádas lobbant lángra. Tulajdonképpen ahogy végeztünk az egyik helyszínen, mentünk a másikra

Sok férfi jött segíteni lapátokkal a tűzoltóknak

– mesélte Polyák Tamás , a Sándorfalvi Önkéntes Tűzoltó Egyesület parancsnoka. Hozzátette: nyári időszakban is ritka, hogy napi három riasztást kapjanak. Sándorfalván és Kisteleken is lakóházakat veszélyeztetett a tűz , és ahogyan az lenni szokott, sokan katasztrófaturistaként jelentek meg a környéken. Az érintettek közül viszont sokan féltek.– Sándorfalván utoljára öt éve volt ekkora tűz, amikor az Ady Endre utca végén lévő nádas égett le. Természetes, hogy sokan aggódtak – mondta el lapunknak Gajdosné Pataki Zsuzsanna polgármester.

Szerencsére nem csak nézelődők voltak: sok férfi jött segíteni lapátokkal a tűzoltók munkáját. Az összefogásnak köszönhetően senkit sem kellett kiköltöztetni, a lángokat idejében sikerült megfékezni.

Fotó: Török János

Felgyő: 6 gyulladás 36 óra alatt

– A leégett terület jelentős része önkormányzati föld, ahol gazdasági övezetet alakítunk ki a közeljövőben – mondta el a polgármester. – Anyagi kárról így nem beszélhetünk, a hamu viszont, amelyet a szél széthord, már elkezdte belepni a lakóövezetet. A szag pedig szörnyű, ami belengi a települést.A rendőrség nyomoz, az emberek pedig találgatnak, mi állhat a hirtelen megszaporodott tüzek hátterében Felgyő térségében.

Lehet, hogy valaki szórakozik velünk és gyújtogat, de egyelőre még nem tudunk biztosat

– mondta a jelenségről lapunknak Horváth Lajos, Felgyő polgármestere.

Az ügy nyomozati szakaszban van, a rendőrség gyűjti az információkat. Hat tűzeset történt harminchat órán belül, ez nem lehet véletlen, a gazdák sem ennyire felelőtlenek. A csütörtöki tűz egy tízhektáros erdőt fenyegetett. Nagyon bízom benne, hogy mihamarabb elkapják a tettest vagy tetteseket.