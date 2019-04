Lecsapott az idei első igazi nagy vihar Szegedre, kiöntött a Zápor-tó - fotók, videó

Vajda utca - Kereszttöltés sarkán borzalmas nagy pocsolya terül el, de ahogy kollégáink és olvasóink fotóit elnézzük, az egész város egy nagy pocsolyává változott. Tóth-Pósa Zsuzsanna videóján megtekinthetik az esti felsővárosi állapotokat - a város azon része is víz alá került. Oláh Tamás pedig a kiöntött Zápor-tóról küldött fotókat.

A sok víztől a Zápor-tó is kilépett a medréből. Fotók: olvasó-tudósító/Oláh Tamás





Móravárosi olvasónk jelezte facebook posztunk alatt: náluk nincs áram, és a közelben belecsaphatott valamibe a villám, mert olvasónk akkora csattanást hallott, hogy kiugrott a fotelból. Hatalmas villámok csaptak le. Fotó: olvasó-tudósító/Szöllősiné Némedi Melinda Móravárosi olvasónk jelezte facebook posztunk alatt: náluk nincs áram, és a közelben belecsaphatott valamibe a villám, mert olvasónk akkora csattanást hallott, hogy kiugrott a fotelból.

Özönvízszerű, szakadó esővel, hatalmas villámokkal, égzengéssel csapott le az év első igazi nagy vihara Szegedre és környékére. Újszegeden jég is esett, olvasó-tudósítónk jelzése szerint Felsővároson is volt jégeső fél hat körül. Elmondta: aA város több pontján nem volt vagy nincs közvilágítás: a Dózsa utcába nemrég tért vissza a fény, a Szilléri sugárúton most sem világítanak a lámpák. A belvárosi hídról lefelé nem világít a jelzőlámpa, vezessenek óvatosan!még nincs vége a "műsornak".