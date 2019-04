Levezették a stresszt a TIK-ben - Fotók

Többek között pingpongozással, nemezeléssel, gyöngyfűzéssel és hennafestéssel várták az érdeklődőket tegnap a József Attila Tanulmányi és Információs Központban, ahol negyedik alkalommal rendeztek stresszmentes napot. Miskolczi Ágnes, a kongresszusi központ vezetője elmondta, az egyetemistáknak hamarosan kezdődik a vizsgaidőszak, ezért időzítették mostanra ezt a rendezvényt. – A célunk, hogy tanuljanak új módszereket a stresszkezelésre, illetve a stresszmentes tanulásra.Bár a szeszélyes időjárás miatt idén a napozóágyak nem kerültek ki a TIK előtti füves területre, mindenki találhatott olyan standot, ahol kicsit kikapcsolódhatott. Vérmérséklet szerint volt, aki a sminkelést, más pedig azt a standot választotta, ahol egy madzagon lógó gumicsirkét kellett egy kosárba beleütni. A dohányosokra is gondoltak a szervezők: leszokást segítő beszélgetésen is részt lehetett venni. Kovács Róbert orvostanhallgató itt többek között olyan tévhiteket oszlatott el, hogy a cigaretta nyugtató hatású.A rendezvényen Éger Ákos a Magyar Természetvédők Szövetsége képviseletében előadást is tartott: arról beszélt, hogy az elektronikai eszközök nemcsak nekünk, bolygónknak is stresszt okoznak. Kiemelte, évi 45 millió tonna hulladék keletkezik csak ezekből, fogyasztásuk pedig felér a légi közlekedés energiaigényével.