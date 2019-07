Lezárják az átjárót, hétfőtől több kilométert kell kerülni Sándorfalva és Szeged között - mutatjuk térképen!

Hétfő reggel 7 órakor lezárják a sándorfalvi vasúti átjárót, ami azt jelenti, hogy Sándorfalva és Szeged között csak jelentős kerülővel lehet majd közlekedni. A nagy forgalmú csomópontot a tramtrain építési munkálatai miatt vonják ki ideiglenesen az úthálózatból.– Az átjárót teljeskörűen át­­­építjük – mondta el lapunknak Mell Csaba, a Swietelksy Vasúttechnika Kft. közmű- és útépítési referense. – A jelenleg egyvágányú pályaszakaszon két új vágány építését végezzük el. Emellett megújul az átjáró vízelvezetése és a távközlési alépítmény, valamint a vasúti átjáró útburkolatát is felújítjuk. Mivel hosszabb időre nem engedélyezték az átjáró lezárását, meglehetősen feszített tempóban kell dolgozni, hogy 30 nap alatt elkészüljünk.Augusztus 13-ig tehát nem le­­het használni a Csongrádi su­­gárút végénél lévő átjárót, amely a Sándorfalva és Szeged között ingázó autósok szinte kizárólagosan használt útvonala. Terelőutat az M43-as autópályán keresztül, az 5-ös és 47-es fő­­úton jelöltek ki, amely mindkét viszonylatban több kilométeres kerülőt jelent. A rövidebb utat az Algyői út–József Attila sugárúti be- és kivezetés jelenti majd, a Sándorfalva–Szeged távolság azonban így is 4 kilométerrel lesz majd több. A másik lehetőség a Budapesti út–Dorozsmai úti kerülőút, ami viszont 7 kilométerrel növeli meg az eredeti útvonal hosszát.Mell Csaba elmondta, annak érdekében, hogy az autósok számára a terelőutakat jelző táblázás ne legyen félreérthető, a szegedi munkálatok megkezdése előtt már fél évvel megtervezték a sárga irányító feliratokat. Ezek egyébként már napok óta láthatóak is az utak mentén, így bíznak benne, hogy segítséget jelent az autósoknak megtalálni a terelőutakat. – Mivel a lezárandó útszakasz a Magyar Közút Nzrt. kezelésében van, velük is szá­mos egyeztetésen vagyunk túl. Ennek egyik eredménye például, hogy a következő egy hó­­napban az M43-as autópálya 5-ös és 47-es főúti csomópont közötti szakasza díjmentesen ve­­hető igénybe – hangsúlyozta a szakember.Mivel az érintett vasúti átjárót reggel és kora délután sokan vették igénybe, és ez a forgalom most a terelőutakra kerül át, vélhetően a szokásosnál nagyobb forgalomra lehet számítani. Mell Csaba úgy fogalmazott, elsősorban a József Attila sugárúton számítanak jelentős torlódásra, ezért akik ezen a szakaszon közlekednek, érdemes megnövekedett menetidővel számolniuk.