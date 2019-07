Lezárták a Belvárosi hidat: augusztus 8-ig csak a tömegközlekedés, a kerékpárosok és a gyalogosok mehetnek Újszegedre

Augusztus 8-ig lesz nehezebb a közlekedés Újszeged irányába a Belvárosi hídon.

Most tényleg lezárták egy időre a Belvárosi hidat. A két végén annyira tönkrementek a dila­tá­ciós elemek, hogy azokat már nem lehet javítani, ki kell cse­­rélni. Ezekkel az elemekkel egyébként a hidak hőtágulását kezelik. Az eredeti terv az volt, hogy a hidat július 10-én reggel zárják le. Azonban amikor megvizsgálták a dilatációs elemeket és környéküket, kiderült, hogy jobb állapotban vannak, mint gondolták. Ezért úgy döntöttek, hogy az új elemek érkezéséig visszaadják a forgalomnak a hidat.Mostantól amíg dolgoznak, mindennap reggel 6 és este 8 óra között a hídra Újszeged felé csak a tömegközlekedési eszközö­ket, a bicikliseket és a gyalogosokat engedik fel. A többiek a Bertalan híd felé tudnak kerülni, ami viszont már kétszer két sávon járható. A kivitelezés alatt a belvárosi hídfőnél található jelzőlámpás forgalomirányítás estétől hajnalig sárgán fog villogni, míg az újszegedi híd­főnél egyáltalán nem működik majd. Makrai László, a Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. igazgatója korábban a Délmagyarországnak el­mond­ta, hogy a hidakra, ahogy a régi épületekre is, folyamatosan költeni kell, és ellenőrizni rendszeresen szerkezeti elemeit, ami Szegeden meg is történik az éves hídvizsgálatokkal.Mivel a hidakba nem általánosítható, egyedi megoldások vannak beépítve, egyedi műszaki válaszokat kell adni az állagmagóvás érdekében is. Makrai László szerint a Belvárosi hídról csak nagyon hiányos korabeli építési dokumentáció áll rendelkezésre, így nem lehet tudni biztosan, hogy mi van pontosan egy megbontott szerkezeti elem belsejében.Korábban gondoltak arra is, hogy nem cserélik, hanem megjavítják az elemeket, de arra senki sem tudott garanciát vállalni, hogy az sikerül is.A Belvárosi hidat 1944 szeptemberében az amerikai légierő bombázta, majd októberben a német csapatok felrobbantották. A híd 1948-ban nyílt meg ismét.Most augusztus 8-ig lesz rajta forgalomkorlátozás.