Már megrendelésre is rajzol a 8 éves Szücs Petra

Már kicsi koromban sokat rajzoltam

Ritka pillanatnak lehettünk szemtanúi a Csongrád Megyei Kormányhivatalban, ahol a 8 éves Szücs Petrának nyílt tárlata. A temesvári első osztályos rajztehetség a Külhoni magyar gyerekek éve programban tárta a szegediek elé munkáit.– mondta lapunknak az alig 8 éves alkotó.– Nekem olyan a rajz, mint egy rajzfilm. Ezeket én képzelem el. Leginkább állatokat rajzolok, mert embereket nem szeretek: azok olyan egyformák. Van köztük kövér meg sovány, de ettől még ugyanúgy néznek ki. Most a cica és a denevér a kedvencem – részletezte Petra. A cicákat azért szereti, mert bújósak és cukik. Szerinte az utóbbi tulajdonság jellemző a denevérekre is, mert olyan pufik. Színekből is van kivételes, főként a türkizt, a sötétkéket, a lilát és a feketét veszi kézbe. Édesanyja elmondása szerint az utóbbi színt főleg 4 évesen használta sokat a kislány, csak fekete filctollal volt hajlandó alkotni. Az anyuka humorosan megjegyezte: lehet a szín miatt a pszichológusokkal gondjaik lettek volna, de gyerekszemmel a fekete a legkontrasztosabb.Petra már 1-2 évesen firkált, 3 évesen jelentkezett nála az állatok iránti érdeklődés. Már ekkor sokszor sikerült neki egészen felismerhető formákat rajzolni emlékezetből. 5 éves volt, amikor kijelentette, hogy embereket nem szeret rajzolni, ahogyan babázni sem szeretett. A természet viszont annál inkább vonzotta és vonzza a mai napig, még a rajzolásról is lemond, ha indulnak a parkba. Tehetségét egyébként már három versenyen is elismerték első helyezésekkel, legutóbb a Toyota Románia Álomautó pályázatán. Egy rajza most épp Japánban a nemzetközi zsűrizésre vár. Már rendelései is vannak az ifjú tehetségnek: gyerekszobák falait díszítik művei.Most a 2018-as munkáit hozta el hozzánk, ezeket május végéig lehet szemügyre venni a kormányhivatalban