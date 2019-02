˝Miért éppen Hamvas Béla?˝ - kiderül hétfőn az Agórában

Hamvas Béla a huszadik századi, ha nem a mindenkori magyar irodalom egyik legkiemelkedőbb alakja. Művei főként a filozófia, vallás, filológia, pszichológia témaköreiben kalandoznak, melyeket egy központi gondolatban, a “hagyományban" fog össze. Hamvast lenyűgöző, személyes stílusa és szóhasználata miatt sokan afféle ezo-gurunak tartják, az erre fogékony olvasókat ezért viszi gyakran tévútra az, amit ő hagyománynak nevez.



Az író életéhez számos vicces, és egyben szomorú kis anekdota is kötődik. A negyvenes évek végén az akkori rendszer nyomásának eredményeként fel kényszerült adni könyvtárosi állását a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtárban, és Tiszapalkonyán folytatta karrierjét, mint raktáros. A száműzetés dacára tovább írt, fordított, gyakran munkaidejében is.



Az egyik kedves történet éppen egy ilyen fordításhoz köthető: egyszer egy munkás lépett oda hozzá, és érdeklődve kérdezte, hogy mi az a sok papír ott az íróasztal fiókjában. Az idősödő Hamvas erre azt válaszolta, hogy mivel ő már öreg, mindent fel kell írnia, különben elfelejti. Az íróasztal fiókjában szanszkrit-magyar fordítások hevertek készülő művéhez, Az ősök nagy csarnokjához.



Interview című esszéjében megvallja, hogy írói hivatása gyakran raktárosi munkájának rovására ment. Ehhez kötődik egy másik legenda. A történet szerint, az írásba és a fordításba gyakran munkaidejében is belefeledkező Hamvas ügyet sem vetett a raktári leltárra. Könyvében a számok hol többet, hol kevesebbet mutattak, mely egy felügyelői ellenőrzés rohamos közeledtével csak egyre rosszabb képet mutatott. Állítólag a munkások inkább felgyújtották a raktárat, csak hogy az idős Hamvast ne részesítség megrovásban - tartja a városi mendemonda.

Hamvas Béla életéről és munkásságáról tartanak hétfőn előadást az Agórában. Az esemény házigazdája Weiner Sennyey Tibor, a Hamvas Béla ezerarcú és egyszerű élete és műve című esszékötet szerzője, a DRÓT irodalmi és kulturális internetes portál főszerkesztője lesz. Délután hat órai kezdéssel várják az érdeklődőket a huszadik századi magyar irodalom egyik legkiemelkedőbb alakjáról szóló előadásra, az Agóra Kálvária sugárút 23-as szám alatti épületének második emeletére. A belépés díjtalan.