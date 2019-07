Mini könyvtár nyílt az új algyői kikötőben

Az algyői könyvtárosok még élvezhetőbbé teszik a kikapcsolódást az új kikötőben. FOTÓ: KUKLIS ISTVÁN

Korábban már olvashattak la­­punkban arról, hogy július 4-­­én megnyitotta kapuit a Szent Anna kikötő Algyőn, amit egy 142 millió forintos uniós projekt részeként építettek ki a Tisza-parti nagyközségben. Régóta vágytak már az algyőiek egy ilyen kikötőre, már az ünnepélyes átadón so­­kan örömüket fejezték ki, az eseményen csillant meg a helyi könyvtárosokban az az ötlet, hogy a betonoszlopokon mini könyvtárt alakítanak ki. Nem is maradtak sokáig tétlenül, még ott megkérték Molnár Áron polgármester engedélyét.– A településvezető örömét fe­jezte ki, hogy ilyen inspiráló hatása van a helynek, hogy má­­ris hozzá szeretnénk tenni valamit. Rögtön csatlakozott hozzánk Oláh Ernő, aki méretre szabott polcot gyártott a könyveknek, amit aztán én pácoltam le. Miután megszáradt, a Gyeviép Nkft. munkatársai se­­gítettek az oszlopra rögzítésben, ezt követően pedig könnyű, nyárias olvasmányokkal töltöttük meg. Találni gyerekeknek szóló köteteket, sok krimit, és persze a hölgyekre is gondolva néhány szerelmes könyvet is hoztunk például ar­­ra az esetre, ha a párjaiknak szerelnivalójuk lenne a ki­­kötőben. A kínálatot folyóiratokkal szeretnénk bővíteni a közeljövő­ben – részletezte a Délmagyarországnak Szilágyi Perjesi Katalin könyvtáros. Hoz­­zátette, a végy egy könyvet, tégy egy könyvet elmélet mű­­ködik a mini könyvtárban, vagyis ha valakinek nagyon megtetszik a kötet, hazaviheti, helyette pedig hoz egy másikat. Megtudtuk, ez a rendszer már jól működik az orvosi rendelőben és a Borbála fürdőben, sőt hamarosan a Levendula Ho­­telben is kialakítanak egy könyves részt, illetve jövőre egy használt hűtőt festenek le pirosra, azt töltik meg kötetekkel, és mindezt a szabadstrandra helyezik ki.Azt mondja, tavaly ősz óta új vezetője van a könyvtárnak Dományházi Edit személyében, akivel azt tűzték ki célul, hogy a könyvek mellett a közösség­építést is szolgálják majd, mi­közben az olvasást népszerűsítik. – Különböző lépéseket teszünk ennek érdekében, az egyik ilyen volt a cica befogadása, ez meghozta a világhírnevünket, egy egész brandet építettünk rá, aztán a kertben egy nyugikertet alakítottunk ki raklapból készült bútorokkal, amelyhez számos önkéntes fel­­ajánlás érkezett, a raklapok darabját például 50 forintért kaptuk. Amikor elkészültünk, tartottunk egy bográcsozást, a második összejövetelünk au­­gusztus végén lesz. Mindenben segítenek az önkéntesek, jó érzés ezt megtapasztalni, és nem igaz, hogy az emberek nem jók, csak hagyni kell nekik teret a kibontakozásra – emelte ki Szilágyi Perjesi Katalin.