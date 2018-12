Mire hazaértek Németországból, kikapcsolták az áramot - Tartozás nélkül is elvitték a villanyórát a házukból

Egy zsáknyi hús ment a kukába a leolvadt hűtőből. Fotó: Karnok Csaba

Újra van villanyórájuk. Fotó: Karnok Csaba

– Még nem tudom, hol fogunk ma este aludni. Keresünk majd egy hotelt – mondta tegnap késő délelőtt szegedi házuk előtt elcsigázottan Szalai Ferencné, aki férjével tíz nap után vasárnap késő este arra ért haza Németországból, hogy nincs áram a házban.Mint kiderült, nemcsak áram nincs a házban, de a villanyóra is eltűnt. Mivel semmiféle értesítés nem volt bedobva, először arra gondoltak, valaki ellopta a villanyórát. Hívták a rendőrséget, majd az áramszolgáltatót is.A szolgáltató munkatársai vasárnap késő este ki is mentek a házhoz. Kiérkezésük után sokáig telefonáltak, de az idős házaspár állítása szerint nem tudták kideríteni, ki, mikor és miért szerelte le a villanyórát, ami ottjártunkkor szabályosan le volt plombálva. Mivel a fűtéshez is áramra van szükségük, a kihűlt, áram nélküli házban nem éjszakázhattak. Ahhoz viszont épp elég meleg volt odabent, hogy a hűtőbe korábban bepakolt élelmiszerek kiolvadjanak és megromoljanak.Szalaiék nemrégiben adták el fodortelepi házukat és vásárolták ezt a másikat. Az volt a szerencséjük, hogy a kulcsokat csak kedden kell átadniuk a vevőnek, így az üres házban éjszakázhattak. Mivel már mindenüket összecsomagolták a költöztetőre várva, a sötétítő függönyökkel voltak kénytelenek takarózni – mesélték –, tegnap délelőtt csak az autójukban tudtak melegedni.A házat – amelyet egy cégtől vásároltak meg – november 9-én vették birtokba. Az áramszolgáltató ügyfélszolgálatán november 28-án jártak, hogy szerződést kössenek, ahol – állításuk szerint – az ügyintéző lassú számítógépére hivatkozva nem tudta kinyomtatni a dokumentumot, de megnyugtatta őket, hogy majd kiküldik postán. Azt is megbeszélték, hogy december 13-án jönnek ki az áramszolgáltató szakemberei, hogy ellenőrizzék az órát és az áramhálózatot. November 28-án ők nyugodtan el is utaztak Németországba, ahonnan csak vasárnap este értek vissza Szegedre – az áram és villanyóra nélküli házba.Tegnap reggel bementek az áramszolgáltató ügyfélszolgálatára, ahol elismerték nekik, hogy az NKM hibájából nincs áram a házban, és tévedésből szerelték le a villanyórát. Erről egy nyilatkozatot is kiállítottak. Azt azonban hozzátették, visszaszerelni csak a cég valamelyik szerződött partner-villanyszerelője tudja. Majd kaptak egy listát róluk azzal, hogy telefonáljanak, és egyeztessenek valamelyikkel időpontot. Legtöbbjük január végénél előbb nem tudott volna jönni. – Egyszerűen megdöbbentő. A szolgáltató hibájából elviszik a villanyóránkat, és nekünk kell telefonálgatnunk, hogy találjunk egy szerelőt, aki visszateszi – mondta a házaspár kínjában nevetve az abszurd helyzeten.Megkérdeztük az NKM Áramszolgáltató Zrt.-t, hogy miért kapcsolták ki az áramot és szerelték le a villanyórát, illetve mit tudnak tenni az ügy mielőbbi rendezése érdekében. A szolgáltató a következő választ küldte: „A villamosenergia-szolgáltatással kapcsolatos problémák esetén ügyfeleinknek lehetősége van az esetet bejelenteni a 24 órában hívható telefonos ügyfélszolgálaton vagy a települések személyes ügyfélszolgálatain. Az NKM munkatársai minden bejelentést megvizsgálnak, és az ügyfelek érdekeit figyelembe véve megteszik a szükséges lépéseket a megoldásra."Bár a leszerelés okát firtató kérdésünkre nem kaptunk választ, érdeklődésünk után néhány órával megjelentek a szolgáltató munkatársai az idős házaspárnál, visszaszerelték a villanyórát, és visszakapcsolták az áramot is a házba. Más forrásból úgy értesültünk, adminisztratív hiba történhetett – emiatt kapcsolták ki a szolgáltatásból az ingatlant.