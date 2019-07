Növényhorror: Aranka az árokparton fojtogat

Az aranka nem válogat, még a gyomot is megfojtja. Több helyen is láttuk a megyében. FOTÓ: HOBBIKERT.HU

– Az idei év időjárása rendkívül kedvezett az arankafajoknak – válaszolta megkeresésünkre a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal sajtóosztálya. A NÉBIH-től azért érdeklődtünk, mert Csongrád megyében sok helyen láttuk az árokpartokon terjeszkedni az arankát. A NÉBIH tájékoztatása szerint Csongrád megyében különösen elszaporodott ez a gyomnövény, szórványosan még a szántóterületeken is.Az arankát fojtogató gyilkosnak is nevezik. Még az útszéli gazt is megöli. A lucerna, a bükköny, a vöröshere, a bab és a borsó élősködője. Egy olyan parazita gyom, amelyik a gazdanövény feldolgozott nedveit szívja ki. Gyökere, levelei jelentéktelenek. Élénk sárga szára imbolygóan mozog, keresi a támasztékot, és az óramutató járásával ellentétes irányban csavarodik a növényekre. A napfényt és a magas hőmérsékletet kedveli.Az aranka ellen kötelező védekezni. Elmulasztása esetén a növényvédelmi hatóság eljárhat a földhasználóval szemben, és kötelezheti a védekezésre. Ha ennek a termelő nem tesz eleget, és mások, különösen a szomszédos termelők növénytermelési, növényvédelmi biztonságát is veszélyezteti, a hatóság növényvédelmi bírságot szabhat ki, amely a fertőzött terület nagyságától és elhelyezkedésétől függően 15 ezer forinttól 5 millió forintig terjedhet. A védekezési kötelezettség ellenőrzését és az esetleges szankciók alkalmazását a megyei kormányhivatalok végzik.