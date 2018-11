Okostantermet kapott a Csonka és a Kőrösy

Fotó: Török János

A Szegedi Szakképzési Centrum kiemelt céljának tekinti, hogy iskoláiban a tanulók a legmodernebb eszközök segítségével sajátítsák el az ismereteket. Folyamatos fejlesztéseik újabb mérföldkőhöz érkeztek kedden, okostantermet avattak a Csonka János Szakgimnázium és Szakközépiskolában, valamint a Kőrösy József Közgazdasági Szakgimnáziumban.– Samsung monitor, számítógép, húsz tablet és klaviatúra segíti a pedagógusok munkáját, egy terem nyolcmillió forintba került összesen. Elindultunk a 21. század útján az új eszközökkel és a pedagógiai módszerek megújításával. Most a közgazdaságtannal és a közlekedésgépészettel foglalkozó intézményeket fejlesztettük, de tervben van a további tíz iskolánkban is az okostanterem kialakítása, anyagi lehetőségeinkhez mérten – emelte ki Angyalné Kovács Anikó főigazgató. Hozzátette, a Csonka hamarosan modern számítógépekkel felszerelt alkotóműhellyel is gazdagodik, miután a legjobb öt iskola közt végeztek egy rajzpályázaton.A most beszerzett tableteket bármely órán hasznosítani tudják a pedagógusok, akik a kiépítés után egynapos oktatáson vettek részt. Tóthné Bíró Zsuzsanna , a Csonka János Szakgimnázium és Szakközépiskola igazgatója azt mondja, a digitális technika ma már nélkülözhetetlen a modern szemléletű iskolákban, így a fiatalok is megtanulják, hogy az okoseszközök nem csak játékra és közösségi oldalak használatára valók. Farkasné Székely Angéla , a Kőrösy József Közgazdasági Szakgimnázium vezetője hozzátette, akár nyelvoktatásban, akár történelemórán, vagy épp humán tárgyaknál hasznosak az eszközök, kollégái már saját tananyagot írnak az új technikára, hiszen lehetőségként élik meg a fejlesztést.