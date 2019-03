Önkéntesek teszik szebbé a családjukat vesztett gyerekek nyarát

- A gyerekek mindig tudnak új és meglepő dolgokat produkálni, olyat amilyennel még nem találkoztunk, ezért fontos az állandó tanulás. Azt tanítjuk meg az önkénteseknek, milyen speciális helyzetekre, életkori sajátosságokra figyeljenek, milyen játékokat játszanak velük

- 18 éve vagyok az alapítvány önkéntese, azóta sok mindent megéltünk. Egy ismerősöm beszélt a tábortól, azóta szívügyemmé vált az alapítvány tevékenysége . A tíz nap alatt ugyan elfárad az ember, viszont óriási lelki töltetet ad - mondta Mitykó András, aki ma már a tábor egyik vezetője. András nemcsak részt vett, képzést is tartott az ÁGOTA Alapítvány hétvégi tavaszi munkatárs képző programján. Szegedre az ország minden részéből közel száz önkéntes érkezett, köztük teljesen újak, kezdők - akik egy-két éve segédkeznek - és a rutinos segítők.

– magyarázta Szili-Balogh Mária önkéntes koordinátor. Az idei ÁGOTA tábort július 18-31. között rendezik meg Doboz-Szanazugban, ahol állami gondozott gyerekek nyaralhatnak. 350 gyermekre számítanak, akikkel 120-130 önkéntes foglalkozik a tíz nap alatt. Vannak olyanok, akik maguk is állami gondozottak voltak, ám vannak teljesen civilek, például egy földmérő lány is a csapatuk tagja. A kétnapos képzésen a résztvevők megismerkedhetnek az alapítvány célkitűzéseivel, szerteágazó feladataival is.

Zsiros Rózsa szeptemberben egy egyetemi kurzus miatt jelentkezett önkénteskedni, annyira megtetszett neki hogy az óta itt ragadt. – Idén először fogok részt venni a táborban, tudom, hogy mennyországnak tekintik a gyerekek és nagyon sokat jelent nekik. Kicsit szorongok, hogyan fogok tudni segíteni, ám úgy érzem jó lesz – mondta a Pest megyéből származó gyógypedagógusnak tanuló lány.

Kothencz János az AGOTA Alapítvány alapítója elmondta, az önkénteskedés nagyon fontos szerepvállalás, komoly kihívás a családjukat vesztett gyerekek életét szebbé tenni.

Az önkéntesek jelentkezését folyamatosan várják, többek között a bm@agotaalapitvany.hu címen.