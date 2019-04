Orvosi kísérlet a színházban - Fotók

A Charlie Gordon csodálatos szellemi felemelkedéséről, majd hanyatlásáról szóló, megható történetet jövő pénteken mutatják be Szegeden, és a következő évadban is játsszák majd. Az ismert regényből készült darab fő problematikája a rendező szerint az, hogy mennyire szólhatunk bele egy ember életébe. Horgas Ádám arról is beszélt, hogy a Charlie története az élet sűrítménye is egyben.